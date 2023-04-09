紐倫堡大審最後檢察官逝世 生前致力反戰、促成國際刑事法庭成立

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）第二次世界大戰後，國際在德國紐倫堡對戰犯進行審判，當時的紐倫堡大審中，僅剩的最後一名主任檢察官費倫茲（Benjamin Berell Ferencz）於7日在睡夢中安然逝世，享嵩壽103歲。他總共讓22名納粹軍官因戰爭罪與反人道罪遭起訴，並在戰後積極推廣國際刑事法庭（ICC）的設立，可謂對後世影響深遠。

1945年8月8日，始於德國入侵波蘭的第二次世界大戰歐洲戰場因德國投降而落幕，盟軍領導人設立了國際軍事法庭來審判那些在戰爭中犯下各種反人道罪行的人員，這就是著名的「紐倫堡大審」，其中審判時間長達10個月，判決書則長達250頁，24名被告遭到起訴或定罪。

費倫茲出生於後來被割讓給羅馬尼亞的匈牙利王國的特蘭西瓦尼亞（Transilvania），後來因羅馬尼亞大肆迫害猶太人，其家族被迫在他10的月大的時候逃到美國定居，先是在紐約城市學院修讀犯罪預防學，後獲得獎學金進入哈佛大學法學院，除了師從20世紀著名法學家龐德（Roscoe Pound）外，還與〈戰爭罪犯：審判與懲罰〉一書作者格魯克（Sheldon Glueck）共同進行研究。

他在1943年畢業於哈佛法學院後進入美國陸軍，並參加了著名的諾曼地登陸與突出部戰役，並在1945年被調至隸屬於巴頓將軍（George Smith Patton, Jr.）的第三軍司令部門，開始協助調查並蒐集納粹的戰爭罪證據。

該軍隊駐紮在德國時，會在解放集中營時去內部做紀錄，並透過訪問倖存者了解戰俘營的生活狀況，費倫茲因此見證了許多慘無人道的情形，像是堆積如山的罹難者遺體，以及身體健康狀況極差、罹患有各式疾病的倖存者等，他將這些地方形容為「難以名狀恐懼的『藏骸所』」，嚴重衝擊他的身心狀況。

之後他退役返回紐約繼續攻讀法律，雖然沒有實際擔任檢察官的經驗，美軍很快又再度徵召他擔任大審的檢察官，負責大審中12場審判的第9場「別動隊審判」（Einsatzgruppen trial），其中22名受審者全部被定罪，13名被判處死刑的罪犯中，有4名最後被西德處以絞刑，這也是西德最後一次施行死刑。

大審結束後，會說6種語言的費倫茲留在當時的西德，協助政府制定對戰爭罪受害人的補償、賠償計畫，甚至參與了〈西德對以色列賠償協議〉的談判與簽署。

受到第二次世界大戰、紐倫堡大審的影響與越戰的衝擊，費倫茲深感國際上應有一個替全世界審理反人道罪、戰爭罪的法庭。而在他積極的推行下，《羅馬規約》於2002年生效，國際刑事法庭成立，伊拉克戰爭期間，他也嚴厲譴責自己母國美國的總統小布希，認為他也要跟伊拉克總統海珊一樣接受國際法庭的審判。

費倫茲指出，國家領導人使用武力達成政治目的的行為都應該被認定為國際、國家犯罪並予以譴責，而發動戰爭本身就是最嚴重的反人道行為，無論何時何地，都應該受到懲罰。

去（2022）年俄國發動烏克蘭戰爭後，他也表示普丁應該因為戰爭罪坐牢，並對烏克蘭的狀況感到心碎，聯合國為俄烏戰爭召開的聯合國大會第十一屆緊急特別會議中則播放了他的錄音。