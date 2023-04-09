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遭俄羅斯帶走 處境如同動物！31名烏克蘭兒童終返家

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/09 12:48
烏克蘭一間慈善機構把在戰爭期間被帶走的31名烏克蘭兒童帶回老家，與家人團聚。（圖／路透社）

烏克蘭一間慈善機構把在戰爭期間被帶走的31名烏克蘭兒童帶回老家，與家人團聚。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）歷經千辛萬苦，烏克蘭一間慈善機構終於完成漫長、艱鉅的任務，把在戰爭期間被帶走的31名烏克蘭兒童帶回老家，與家人團聚。

半島電視台報導，據基輔官方統計，自2022年2月俄羅斯入侵以來，已有將近19,500名兒童被帶到俄羅斯或俄羅斯占領的克里米亞，烏克蘭方面強烈譴責此行為是非法驅除，但俄羅斯卻說他們沒有綁架兒童，這一切都是為了孩童的安全著想。

慈善組織「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）的負責人Mykola Kuleba在7日表示，這些孩子和其親屬已經越過邊界，進入基輔控制的領土，代表著第五次救援行動已進入尾聲。

根據公布的拍攝畫面，這些孩子揹著行李袋、拖著行李箱步行越過邊境，並搭上公共巴士踏上回家之旅

路透社報導，一名13歲的女孩Dasha Rakk表示，她和雙胞胎姊妹去年為了躲避戰爭而同意離開遭俄國占領的烏南城市赫松（Kherson），前往克里米亞一個度假營。

但當她們一踏進克里米亞，俄國官員便說停留的時間會更長一些，還說她們會遭被領養，會有監護人。她們一聽到要待得更久便哭了出來。

另一位孩子Vitaly說，我們被對待的方式和動物差不多，他們還說：「爸媽已經不要我們了。」

Dasha的母親Natalia表示，她自烏克蘭取道波蘭、白俄和莫斯科，前往2014年以來即遭俄羅斯占領的克里米亞去接雙胞胎女兒。

她形容這一路上「非常辛苦，但是我們持續向前行，晚上都沒睡，只能坐著睡」。

她說，「看著營區內其他被留下的孩子在圍籬後方哭泣，讓人心都碎了」。

Kuleba於8日在社群媒體發文說：「今天我們歡迎31名在占領區遭俄國人非法帶走的兒童回家。」他同時盛讚這些前往俄羅斯的母親勇如英雄般，她們一路奔波接回自己的孩子，他還說這是該慈善團體迄今「最困難」的營救任務。

Kuleba表示，本來還有一位祖母也與組織前去俄羅斯，預備要營救兩位孫子，但在路途中不幸喪生，也因此兩位孫子未獲俄方同意帶回烏克蘭。
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