〈時評〉 糧食供應影響台灣國家安全 看模範生新加坡怎麼做



國內雞蛋風波隨著外國進口蛋上市，暫告緩解，繼之豬肉、雞肉又大漲，嚴重暴露台灣糧食自給率僅三成的問題。

雞蛋風波目前表面平靜，進口蛋短期內發揮壓制蛋價狂飇以及缺蛋風波，但是農委會應注意價格，避免偏離實際生產成本而打擊國內蛋農生產意願，賠錢的生意做不下去，只好把蛋雞殺了，退出生產，後續長期效應難料，是否將為下一波缺蛋潮埋下伏筆，農委會必須警惕，預作防範準備。

蛋價問題暫告一段落，毛豬肉每公斤飇破百元大關，金峰滷肉鈑、小王煮瓜滷肉飯跟進，一節20元的香腸將成為絕響。

平心而論，缺蛋已經是老問題，農委會始終拿不出藥到病除的解方，早在2019年監察院即因缺蛋問題，糾正農委會，時隔5年，問題不僅沒有解決，還越演越烈，每次缺蛋的理由都一樣，不外乎寒流侵襲，天冷影響蛋雞生產，或雞瘟肆虐、飼料上漲，影響成本，長期不變的理由，難道都無法解決，只能任令缺蛋年復一年發生嗎？他山之石可以攻錯，看看其他國家如何解決糧食問題，或可供作台灣參考。

鄰近國家新加坡，人口564餘萬，土地面積只有728平方公里，僅及新北市的三分之一，與天爭地，到2030年，填海再增加100平方公里土地。目前農業用地面地只佔國土百分之一，卻曾經搶下全球糧食安全指數（GFSI）第一名，糧食無虞，未聞缺雞蛋或豬肉、雞肉、蔬果，是怎麼做到的？值得台灣參考學習。

新加坡傳統糧食來源是馬來西亞，但是馬國曾經無預警關閉邊境，引起新國警惕，立即啓動糧食安全策略，以彈丸之地的國土面積，挑戰2030年糧食自給率達到30% ，困難可想而知，政府持取四項策略，包括：

糧食進口來源多元化。積極發展冷凍、冷藏供應鏈系統，運用區塊鏈及數位化管控食物，保護糧食的新鮮安全，預防病毒或腐敗。有契約關係的糧食來源竟然高達170多個國家或地區，建構完整的食物供應鏈，不虞糧源匱乏。 優化本地生產。狹小的土地面積，發展農業，只有依靠科技及管理。新加坡利用「室內垂直農場」人工照明技術生產農產品，結合屋頂農業計劃；另外漁業及雞蛋生產，也藉由創新科技運用，減少70%用水量，勞動力節省5成，以及生產量增加6倍，有效解決缺蛋、缺肉、缺糧問題。 國際化。新加坡鼓勵糧食生產公司與海外糧食生產商或政府合作，再將生產的糧食運回國內，滿足消費者需求，例如新加坡食品工業公司與中國吉林聯合開發的大型食品生產企業合作，每天生產30萬頭豬，提供其中10萬頭豬肉，供新加坡人食用，解決豬肉不足問題，並穩定價格。 儲存糧食。新加坡政府推動稻米儲存計劃，將各類稻米進口依不同品種，分別建置倉庫，庫存一年數量，並利用科學化管理，防止糧食腐敗或感染病毒，影響人民身體健康，確保供應無虞及食品安全。 食安國家戰略計劃外，新加坡積極動員建立「惜食」社會，2019年10月頒佈資源可持續性法案，建立廚餘回收系統，從2024年開始，大型商場、工場廚餘須分類處理，「惜食」並且善用廚餘回收再利用，不浪費糧食，使新加坡成為糧食管理最有效率的國家。 系統化、科技化、組織化、數位化、國際化建立糧食管理體制，新加坡地窄人稠，卻成為全球最不缺糧食且價格穩定的國家，靈活有效率，且長期規劃的糧食穩定措施，值得台灣學習。

中國要養活14億人口，糧食供應如果出問題，將足以動搖政權，前領導人鄧小平說了名言：「不管天下發生什麼事，只要人民吃飽肚子，一切就好辦了。」，如何養活那麼多人口，在2021年至2025年之間，糧食缺口高達1.3億噸，如何逐步克服糧荒，策略值得了解。

美國農業部統計顯示，從玉米等主要糧食的庫存量來看，中國達到全球的一半，以2022年上半年全球庫存量的佔比分析，白米達60%，玉米69%，小麥51%，中國糧食存量比10年前提高20%，2020年食品進口（不含飲料）價值達到981億美元，10年增加4.6倍。

近5年中國進口的大豆、玉米、小麥猛增2至12倍，從美國、巴西進口牛肉、豬肉、乳製品、水果高達2至5倍，國際搶糧風潮只會越演越烈，糧價上漲無法平息，正因為中國搶糧積極，台灣不能不預作準備，妥善規劃糧源及現代化生產技術。

中國透過國企進行海外併購（M ＆A）掌握糧食供應，例如肉類加工大型企業萬洲國際於2021年6月，收購了歐洲的同行肉類企業。乳製品企業內蒙古伊利實業集團，於2019年收購紐西蘭大型乳品公司。肉品加工廠雙匯國際以47億美元，收購美國史密斯菲爾德食品公司，大幅增加國內肉品供應。蒙牛奶品集團以6億元併購澳洲Lion-dairy ＆drinks，類似案例，屢見不鮮。

中國更重要的策略，是透過國企在33個國家購買或租賃土地，作為不同用途，成為全球三大土地買賣國，現在已是澳洲第5大土地持有國，目的正是開發農牧場，確定糧食供應無虞。

台灣缺糧，目前糧食自給率僅31.7% ，遠低於1985年的56%，也比韓國的48.9%，日本37%低，糧食供應不足，不論雞蛋、雞肉、豬肉、牛肉或蔬果、漁類，產銷頻出狀況，看看地窄人稠的新加坡，或土地面積佔全球的9%，人口數量佔全球的20%中國，又如何養活龐大的人口，確保糧食供應無缺。糧食供應是國安問題，不容稍有疏失，農委會要好好加油了。