中共「報復性軍演」開始 美國在台協會：有足夠資源維持區域和平穩定

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）蔡英文總統在結束訪美行程返回台灣後，中國「剛好」在這個時間點展開長達3天的繞台軍事演習，對此，不只我國有在密切關注中國動向，美國也表示有足夠的資源與信心可以在台海周邊維持區域和平及穩定。

〈半島電視台〉引述分析指出，中國本應在蔡英文與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面時做出反應，然而，由於適逢法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席（Ursula Gertrud von der Leyen）訪中，中國不太方便做出太激烈的行為，但當他們前腳剛離開，幾個小時後中國人民解放軍就開始了演習。

解放軍指出，「聯合利劍演習」的目的是為了警告「島內分離力量」及意圖干預中國主權完整的「外國勢力」，這是為了捍衛國家主權及領土完整必要的動作。演習涵蓋的範圍包含台灣海峽北側、南側海域，以及台灣東側空域等。

而事實上，雖然並未立刻進行全面的演習，早在週三蔡與麥卡錫會面進行前就已經有些許跡象，像是航母山東號被發現先行航向西太平洋地區，而在演習開始後，不只42架中國飛機與8艘船艦刻意越過海峽中線，戰艦更在馬祖西北方50公里處的福建龍峪灣進行實彈射擊。

對此，美國在台協會發言人則表示，美國不認為中國有任何理由在此時轉變其長期以來維持的對美政策，並以此作為前提過度反應。另一方面，與中國的溝通管道也會維持暢通，呼籲各方自制並維持現況。美方也指出，有自信區域內的資源皆已到位且準備充足，足以維繫區域內和平穩定，並達成美國的國家安全承諾。

現階段，美國眾議院外交委員會主席麥克考（Michael McCaul）正率團在台灣進行訪問，並於昨（8）日與蔡英文共進午餐。他表示，訪問的目的是為了對台灣表達支持。