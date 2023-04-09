【中共環台軍演】台灣國防部：6小時內31架次共機越中線及侵擾西南空域

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文7日晚間結束「民主夥伴共榮之旅」返抵國門，中國福建海事局當天晚間10時許宣布，8日起在福州、平潭兩海域進行實彈射擊。對此，國防部表示，統計自今上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

據東部戰區官方微博消息，東部戰區新聞發言人施毅表示：「2023年4月8日至10日，解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

國防部今（9）日下午發布新聞稿表示，統計自上午6時至中午12時止，共軍編組機艦，分別自北、中、南逾越海峽中線，共計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機58架次，其中逾越中線及進入西南防空識別區（ADIZ）31架次、共艦9艘次。

另外，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機71架次（其中逾越海峽中線及侵擾西南防空識別區共45架次）；另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，8架次蘇愷30戰機、4架次殲11戰機、16架次殲10戰機、10架次殲16戰機、1架次TB-001無人機、1架次運9通信對抗機、1架次運8反潛機、2架次轟6K、1架次運油20空中加油機、1架次空警500預警機逾越台海中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）。

對此，針對中共環台軍演，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部昨（8）日於聲明稿中提及，中共東部戰區宣布在臺灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部強調，中共蓄意製造臺海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控臺海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。