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全球經濟蕭條　高收入階層降低旅遊預算　住宿最多願花500美金

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/08 20:01
MLIV Pulse調查，因全球經濟蕭條，高收入階層正降低旅遊預算（圖／pixabay_Michelle Raponi）

MLIV Pulse調查，因全球經濟蕭條，高收入階層正降低旅遊預算（圖／pixabay_Michelle Raponi）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）最近因全球經濟蕭條，消費心理萎縮，美國及歐洲的高收入階層消費高級旅遊商品的意願正在減少。

根據彭博社等外媒報導，最近MLIV Pulse以美國、加拿大、歐洲等投資交易者、金融圈人士等465人為對象進行休假相關調查，結果顯示，願意進行高級旅遊的回答者比率較低。

調查中69%的受訪人表示，酒店住宿費最大預算為一晚500美元，24%的人預算為1,000美元，只有5%的人願意花費2,000美元。而在酒店市場中，一晚500～1,000美元的預算僅能住中等房型，而非套房。

據彭博社統計，美國紐約5星級飯店在4月及5月時，住宿費為每晚523～999美元，法國巴黎五星級飯店一晚住宿則為1,382美元。特別是法國的旅遊勝地之一聖巴斯島（Saint Barth），5月旺季的住宿費更高達一晚1,451美元。報導認為，考慮到高收入階層減少旅行預算的趨勢，預計今年夏天高級酒店和餐廳將面臨困難。

另外，為了攻占高收入遊客，故意不增加航班，提高機票價格的航空公司也將面臨尷尬局面，因為這些高階旅客預計將減少購買機票的需求。接受MLIV Pulse調查的52.8%投資者表示，由於經濟蕭條和旅行需求減少，他們認為今年航空股的前景並不樂觀。

報導指出，近期受銀行破產、物價上漲及勞動市場蕭條的影響，降低旅遊支出的趨勢將上升，預計今年旅遊業界很難享受到旺季。
旅遊
酒店

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