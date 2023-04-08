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７個ChatGPT有趣玩法 - 還能拿來練習工作面試

專家指出，只要善加利用聊天機器人，事實上它能幫助人們提高效率，也為生活增添樂趣。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/08 18:34
７個ChatGPT有趣玩法 - 還能拿來練習工作面試

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導 ) 人工智慧（AI）不斷演化升級，自ChatGPT問世，全球掀起一波聊天機器人熱，幕後推手新創公司OpenAI再推進化版人工智慧模型GPT-4，除了外界擔憂人工智慧最終將取代許多工作機會，全球各地也陸續傳出學生利用ChatGPT做作業等負面行為，不過專家指出，只要善加利用聊天機器人，事實上它能幫助人們提高效率，也為生活增添樂趣。

閱讀更多：ChatGPT再進化 新版AI機器人GPT-4更智慧、更不會「亂講話」
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開

聊天交友讓你不寂寞

這個廣為人知的功能不再贅述，口語訓練專家Mark Schaefer實測發現，機器人能提供許多很棒的約會交友開場白及撩妹／男金句。不過近日《紐約時報》專欄作家凱文．盧斯（Kevin Roose）指聊天機器人竟向他調情示愛，失控對話令他驚嚇。

推薦美食餐廳

只要提示給的精確，包括地點、需求、預算等，它都能提供不錯的回饋，不過推薦結果偶有出差錯，實測結果推薦名單中出現「已歇業」的餐廳。

寫小說自娛娛人

見證過ChatGPT的中譯英與書寫功力，要來用ChatGPT撰寫短篇小說，也不是難事，路透報導，國外已有人利用該技術撰寫「提升理財知識與習慣的」童書繪本給自己小孩，甚至拿上亞馬遜販售，也有人捧場購買。截至二月中，亞馬遜Kindle平台上已有逾二百本AI聯名著作。

練習面試

無論是準備工作面試還是入學口試，只要提供精確的資訊及問題給ChatGPT，它就能提供理想的答案供使用者參考，不過，AI專家The PyCoach發現ChatGPT能做的更多。他輸入指令，要ChatGPT進行角色扮演，他當面試者，ChatGPT任面試官，進行「一問一答」方式的模擬面試，幫助他能順利錄取一份資料科學專業的職務。對話截圖顯示，ChatGPT是相當稱職的職訓教練。

健身諮詢

口語訓練專家Mark Schaefer實測發現，當詢問ChatGPT指導如何在三個月訓練跑五公里的目標，機器人馬上提供一串清單，包括先從第一周15-20分鐘的快走開始，接著逐步加大訓練強度，包括跑速及距離，期間不要中斷，而除了定期的慢跑，還建議納入重量訓練提高效果。

玩樂透造遊戲

科技媒體Mashable報導，有國外網友聲稱透過ChatGPT算出下期樂透彩金號碼並下注，在輸入多期中獎號碼試圖得出統計結果後，果真中了小獎，但金額不大，而且聊天機器人很盡責地給予警語「勿沈迷賭博」。還有11歲男童用該聊天機器人，成功設計一套背景設定為哈利波特的遊戲。
ChatGPT
GPT-4

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