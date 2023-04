【美國眾議院外委會主席麥考爾訪團】８日國宴感謝長期相挺 眾議員瑞森紹爾：抵台灣前收中國使館警告信

(台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合報導) 美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)日前率團訪台,其中一位眾議員瑞森紹爾(Guy Reschenthaler)在推特上公開中國使館在訪團出訪前發出的「嚴正關切訊息」,瑞森紹爾推文回應,「我沒有被嚇到,也拒絕對中國共產黨磕頭」。

瑞森紹爾7日公開一封來自中國駐美大使館、署名職銜「Counsellor」(中文譯「顧問」或「律師」,可能為英文拚字錯誤)、名字「LiXiang」的信函,裡面不斷重申(重覆)中國對台灣的主權,要求他不得參與美國跨黨派議員訪台的行程,否則就是單方面破壞台海和平的「自利行動」,請他勿重蹈前美國眾議長裴洛西的錯誤。

瑞森紹爾在最新推特中秀出訪團搭乘行政專機抵達台北松山機場後於地坪上的合照,指國會訪團傳達一個明確的訊息給全世界:「美國致力於支持台灣人民,致力於維護全球的自由、民主、與和平」。

The Chinese Embassy sent my office a threatening message ahead of my visit to Taiwan this week.



My response is this: I am not intimidated by these threats and refuse to kowtow to the Chinese Communist Party. pic.twitter.com/tECvYRJkMx