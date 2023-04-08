【美國眾議院外委會主席麥考爾訪團】８日國宴感謝長期相挺 眾議員瑞森紹爾：抵台灣前收中國使館警告信

(台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合報導) 美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前率團訪台，其中一位眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）在推特上公開中國使館在訪團出訪前發出的「嚴正關切訊息」，瑞森紹爾推文回應，「我沒有被嚇到，也拒絕對中國共產黨磕頭」。

瑞森紹爾７日公開一封來自中國駐美大使館、署名職銜「Counsellor」(中文譯「顧問」或「律師」，可能為英文拚字錯誤)、名字「LiXiang」的信函，裡面不斷重申（重覆）中國對台灣的主權，要求他不得參與美國跨黨派議員訪台的行程，否則就是單方面破壞台海和平的「自利行動」，請他勿重蹈前美國眾議長裴洛西的錯誤。

瑞森紹爾在最新推特中秀出訪團搭乘行政專機抵達台北松山機場後於地坪上的合照，指國會訪團傳達一個明確的訊息給全世界：「美國致力於支持台灣人民，致力於維護全球的自由、民主、與和平」。

The Chinese Embassy sent my office a threatening message ahead of my visit to Taiwan this week.



My response is this: I am not intimidated by these threats and refuse to kowtow to the Chinese Communist Party. pic.twitter.com/tECvYRJkMx — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) April 7, 2023

此次麥考爾率團訪台，今（8）日已會晤總統蔡英文、副總統賴清德。除了長期挺台的麥考爾，此行民主與共和兩黨其他成員包另包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、聯邦眾議員希爾（French Hill）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、汀恩（Madeleine Dean）、羅勒（Michael Lawler）以及莫倫（Nathaniel Moran）等，全團共8位國會議員。外交部表示，訪團在台期間會面總統蔡英文、副總統賴清德，並接受立法院院長游錫堃及外交部部長吳釗燮款宴，另將與我方官員就台美關係各項重要議題交換意見。

蔡英文８日午宴接待

蔡英文總統今（8）日午間在臺北賓館宴請麥考爾訪團，感謝美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對臺灣安全的承諾。她表示，期待臺美在「台美21世紀貿易倡議」架構之下，也能完成更多談判，建立更緊密夥伴關係。

蔡英文也提到，她上一次見到麥考爾主席，是2019年出訪過境紐約的時候，這次麥考爾主席首度以外委會主席身分，率領跨黨派訪團來到臺灣，她要感謝訪團以行動展現對臺灣的堅定支持，尤其麥考爾主席主責的外交委員會更扮演重要角色，讓今年新一屆國會開議後，眾議院就以壓倒性比數通過《台灣保證落實法》，讓臺美關係更加深化。

總統感謝美國國會透過跨黨派合作，以立法方式實踐對臺灣安全的承諾，像是在2023會計年度的《國防授權法》以及《綜合撥款法》，就納入多項強化區域安全合作，以及支持臺灣提升防衛戰力的倡議。

賴清德６日會見訪團

訪團6日抵台時，總統蔡英文仍在美國，副總統賴清德先接見麥考爾訪問團，期盼民主陣營團結合作，共同捍衛和平與民主。賴清德表示，在臺海情勢趨於緊張之際，麥卡爾主席及訪團議員們用行動表達對臺支持，帶給臺灣人民溫暖、信心和力量，他表達衷心感謝之意。

副總統感謝美國政府在蔡總統出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯過境美國時給予的禮遇，展現臺美關係深厚密切，也感謝美國眾議院議長麥卡錫率領跨黨派議員，在加州雷根總統圖書館熱烈歡迎蔡總統，並進行雙邊會談。不僅以行動再次表達支持臺灣，也堅定地向國際社會傳達民主世界捍衛和平的決心，不容許極權主義打壓任何一個國家。