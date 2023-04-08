滲入補習街發放毒飲品並勒索　南韓毒品犯罪不斷擴大

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓毒品相關犯罪近年來急速上升，近日甚至有不肖人士在補習班林立的江南區一帶，發放含有毒品的飲料給學生，稱是免費試喝飲料，並藉此向家長進行勒索。

據韓聯社報導，首爾警察廳毒品犯罪調查隊透露，江南區一帶有一群人兩人一組發放含有毒品成分的飲料，稱這些飲料有助於強化記憶力及集中精神，發放給學生試喝後，以調查為由取得家長連絡方式，進而向學生家長勒索，否則檢舉學生吸毒。

報導指出，警方在接獲通報後進行調查，這些飲料內含有冰毒、搖頭丸等成分，且瓶身上還疑似盜用知名藥廠商標。

根據警方掌握，這些含毒飲品共有100瓶，其中警方共收回30瓶，10多瓶已發放出去，根據嫌犯陳述，其餘約60瓶已於逮捕前銷毀，目前掌握到的受害者有6名學生及1名家長。

據中央社引述朝鮮日報報導，警方內部有意見認為國家監管毒品系統已經崩潰，各種新型毒品犯罪層出不窮，涉案未成年人也持續增加。

正義黨政策委員以檢方網站顯示資料表示，2022年涉毒品犯罪的19歲以下未成年人共481人，與2013年的58人相比增長8.3倍，其中15歲至18歲者達291人，15歲以下41人，2016年至2021年僅有6人。

2022年涉入毒品犯罪的大學、研究生共543人，與2018年83人相比成長6.5倍，2022年查獲毒犯超過1.8萬人，與2021年相比增加13.9%，創下歷史最高紀錄。

隨著科技進步，未成年人可更輕易地從各種管道接觸毒品，報導指出，其中以「投擲交貨」手法最常見。

以「投擲交貨」的毒販與客戶通常透過虛擬貨幣交易，再將毒品藏匿於某處，讓客戶自行取貨，去年3月一名女國中生透過Telegram購買冰毒遭警方立案，去年5月亦有高中生透過Telegram販毒遭捕。

水源地方檢察廳7日表示已就29名毒販提告，其中還包含了利用未成年人運毒的販毒組織，共39萬人份毒品遭扣押，價值相當於32.2億韓元（約台幣8,000萬元）。