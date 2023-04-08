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網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/08 12:48
監視器捕獲林女離境前在台中校園步行身影，單獨行動似無異常。( 台中市警局照片)

監視器捕獲林女離境前在台中校園步行身影，單獨行動似無異常。( 台中市警局照片)

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導 ) 台中靜宜大學林姓大二女學生，上 (3) 月30日單獨搭機出境，從泰國入境緬甸仰光後失聯，全案疑點重重引發全台灣關注，更被警政署列管特殊重大刑案，不過有網友７日在社群媒體發文，指在多方努力下，林女已尋獲，園區方面也不想惹事願放人，但林女拒搭上救援車輛，因此台灣這方的專案小組已解散，對此傳言，刑事警察局稍早回應：「本案尚在警政署列管特殊重大刑案中」，否認傳言。

家住桃園的林女上月底出境後持續失聯，家人焦急林女已遭犯罪或人蛇集團控制，網路傳言也不斷，警方一度鎖定其有詐欺前科的前男友，但男友否認。移民署的出入境資料也確認林女在沒有同行者情況下搭機飛往英國，但於泰國曼谷下機，並在隔天傳早安圖給母親後，又再度失去聯繫。

今天又傳出７日下午警方已經在緬甸北部找到人。網友在PTT八卦版發文指出，在多方「高層級」有力人士協助下，警方已赴園區見到林女，不想把事搞大的園區也願意放人，但遭騙至園區的林女仍執迷不悟，不相信眾人說詞，說出「男友不走她不走」的話，令眾人挫折，最後警方決定收案，其它救援組織也不願再幫她第二次。

不過，記者８日中午向刑事警察局求證是否如外傳已解散，刑警局方面已否認，回應：「本案尚在警政署列管特殊重大刑案中」。
靜宜
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ＫＫ園區
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