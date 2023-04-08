美中對峙 外媒：北京影響力在美國這一州「超級成功」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導 ）美中關係今年益加惡化，從一月北京稱「氣象研究用」高空氣球被發現在美國高空路徑可疑並被射下，美國高層也陸續取消訪中行，上周TikTok執行長周受資獨扛美國國會猛烈砲火，而《經濟學人》也指已成兩黨共識的「反中共」情緒在選舉前只有不斷滋長，不過，在一片反中共的情緒中，美國有塊地方，州議會打槍不利中國的法律提案，有官員稱兩方友好，地方大學教授更在中國官媒採訪時大讚中國政治體制美好，而習近平在當地小學被描繪成無害且可親的「習爺爺」。

VOA引用美聯社一項調查報導，指中國的全球影響力行動，在美國猶他州竟出人意料地成功。

這個美國西部內陸、高度保守和信奉宗教的猶他州，州議員刻意延宕不利北京法案的審查，否決對中國不利的決議，還和北京一搭一唱，在新冠肺炎疫情下成為中共大外宣的最佳美國合作夥伴。

美聯社的這項調查，依據重要關係人等共數十次的採訪，以及數百頁文件記錄、簡訊和電郵的審閱。在猶他州，美聯社訪問到退休聯邦調查局反間諜特工小弗蘭克 (Frank Montoya Jr.)，他告訴美聯社，北京在猶他州的成功表明「中國是多麼無孔不入和持續不懈地試圖影響美國」。

「習爺爺的信」

報導指出，在2020年初新冠疫情爆發之初時，猶他州州議員曾錄製過一段影片，向疫情中的上海市居民表達鼓勵，專家認為這幫助了中國共產黨的宣傳。美聯社取得的消息透露，之所以錄製這段影片，係出於一名中國官員的請託。錄製影片的當下，中國政府正在倉促應對民間不滿疫情處理方式的情緒，推測中國官員需要一段來自美國方面的鼓勵來轉移焦點。

也大約在同一時間，中國威權領導人習近平甚至還「寫了一封信」給猶他州四年級學生，據說此舉令猶他州官員「激動不已」。報導指出，習近平在這封信中鼓勵這些美國小學生們「做中美兩國人民友誼的小使者」。當然，眾人懷疑習近平會親自撰寫這封信，但重點是效果達到了，據信，當時一位共和黨州參議員在他的保守派廣播節目中滔滔不絕地說，「習近平的信非常親切，非常平易近人」。

這樣的互動，提供中國官方媒體一個很棒的大內宣素材，國內媒體大量報導，援引猶他州學生的書信稱讚習近平是一位慈愛的「習爺爺」，「習爺爺真的給我回信，他太酷了！」

綿密佈局人脈網

美聯社發現，猶他州有親中的遊說團體，裏面有州議會議員在中國機構任職的親屬，以及州立大學教授，這類團體試圖影響州議會立法，也組織過參訪團，陪同議員前往中國。

遊說團體中表現最「突出」的，是猶他州韋伯州立大學資訊系統與技術系教授樂桃文(Taowen Le)，美聯社報導指他是與中國共產黨統戰部有關聯的中華海外聯誼會的常務理事。去（2022）年，樂桃文在北京列席了中國人民政治協商會議後，統戰部出版物更援引他的話說：「我深深感受到中國的制度優勢」。

親中的猶他州官員，最高層級還包括2018年川普執政時期時任猶他州眾議院議長 格雷格·休斯(Greg Hughes)。當時川普在貿易問題上加大對中國的壓力時，他告訴中國官媒：「猶他州不像華盛頓特區，猶他州是中國源遠流長的老朋友。」

「北京在猶他州的外交宣傳大獲全勝，這樣的成功經驗相信也不難複製到美國其它地方」，前FBI反間諜特工弗蘭克說道。