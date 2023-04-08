中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）遭受中共宗教迫害的深圳改革宗聖道教會的63名基督徒，在美國人道組織及政治人物共同努力合作下，終於落腳自由國度美國，對華援助協會（China Aid）更發文感謝台灣立法院長游錫堃，以及人權工作者暨媒體人楊憲宏的協助，讓這些家庭得以新生。

這些來自16個家庭的教會信眾（該行動後被稱為「五月花（Mayflower）」），2019年之後陸續赴南韓濟州島、泰國二國尋求庇護未果，３月底遭泰國移民局及警察帶回移民居留中心，外界原擔憂這群尋求宗教自由的家庭會被遣返中國，肯定會面臨中國共產黨的報復、虐待和監禁。所幸在多方努力不懈下改寫結局，台灣時間７日晚上，63名民眾已平安抵達美國。

對華援助協會（China Aid）先前指出，這些中國籍教徒在申請難民庇護過程中，遭遇中方強大阻力，長年顛沛流離。上月底這群人遭泰警帶回移民居留中心時，關注國內外人權發展的台灣立法院長游錫堃，緊急呼籲國際社會立即伸出援手拯救「五月花號」難民，不讓這些遭中共迫害七年、不願接受極權統治的63名滯留泰國的基督徒，被遣返回中國。

好消息是，經過一周多方交涉，包括35名孩童，28名成人的深圳聖道家庭教會７日終於登陸美國德州，獲得自由。協助該教會結束三年多苦難的背後推手—對華援助協會創辦人暨主席傅希秋牧師—表示歡迎他們來到德州，也為他的朋友—深圳改革宗聖道教會牧師潘永光—感到開心。「這個是最美好的復活節主日的故事，受難日星期五，上帝行了奇跡，祝福中國和世界各地的受迫害信徒。僅僅一個星期前，五月花的成員還被關在泰國的監獄裡，面臨中共綁架威脅的緊迫危險。現在他們安全了，自由了。」傅希秋說道。

傅希秋接著感謝美國政府各機構、美國駐泰國大使館，特別是由Rushad Hussain大使領導的國務院國際宗教自由辦公室、美國國際宗教自由委員會各位跨黨派專員們、外交委員會主席Mike McCaul議員、全球人權委員會會主席Chris Smith議員、Nathaniel Moran議員、Pfluger議員、參議員克魯茲（Ted Cruz）、參議員魯比歐（Marco Rubio）、前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、臺灣立法院游錫堃院長、臺灣關懷中國人權聯盟楊憲宏、聯合國人權高級專員辦公室、聯合國難民事務署UNHCR 泰國和日內瓦辦公室等機構和個人。

對華援助會發佈聲明指出，美國當局已經授予他們人道主義假釋身份。在美國國務院、移民局，國土安全部和泰國政府的密切協調下，該團體7日抵達德州，「尋求自由國際組織」將協助重新安置他們至當地其它教會。「現在五月花號教會可以充分地活出他們的信仰，而不用擔心受到迫害。」