蔡英文甫結束訪美 中國周六上午宣布一連三天台灣周邊實彈射擊演習

(台灣英文新聞/ 楊琇羽 綜合外電報導) 總統蔡英文出訪美國及友邦甫結束後隔日，周六 (8日) 中國宣布即日起在台灣周邊進行一連三天的實彈射擊演習，而福建與平潭也分別會進行射擊訓練。

蔡英文日前「民主夥伴共榮之旅」除了造訪二友邦，也在美國停留與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，引起中國連番抗議及恫嚇行為，包括中國「海巡06」輪編隊7日才結束巡查台灣海峽水域的任務。昨（7）日蔡英文返抵國門，強調不會因中國的打壓而有所屈服。

中國「東部戰區」８日上午8:30宣布，8日至10日將進行環台島戰備警巡和「聯合利劍演習」。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，中國人民解放軍東部戰區在這三日會按計劃在台灣海峽和台灣本島北部、南部、以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

根據福建海事公眾號消息，中國福州海事局７日發布實彈射擊航行警告，指4月8日、11日、13日、15日、17日、20日這幾天的上午8至12點在羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練。同一時間，平潭海事局也發布航行警告，指在４月10日這一天上午７點至晚上８點，將在福建平潭長江澳附近海域展開實彈射擊訓練，禁止所有船舶駛入。