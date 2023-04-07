延伸閱讀: 蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文出訪過境美國期間獲頒哈德遜研究所「全球領導力獎」並會晤美國眾議院議長麥卡錫，中國7日宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館及4名人士，限制交流及凍結在中國境內的財產。

中國外交部今天發布部令第1號，以部長秦剛名義公布「關於對美國哈德遜研究所、里根（雷根）圖書館及其負責人採取反制措施的決定」，自2023年4月7日起施行。

內文表示，「美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於2023年3月29日至31日和4月4日至6日過境竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、里根(雷根)圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。」

依據「中華人民共和國反外國制裁法」規定，決定對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構嚴格限制與中國的大學、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。

另對哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）、所長兼執行長華特斯（John Walters）、前美國總統雷根圖書館執行董事修普希（John Heubusch）、雷根基金會首席行政官德瑞克（Joanne M. Drake）等4人制裁。

制裁措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動、對其本人不予簽發簽證、不准入境。

台灣陸委會: 強烈抗議

針對中共7日稍早宣布制裁駐美代表蕭美琴及台灣遠景基金會與亞洲自由民主聯盟，我大陸委員會今天表示，中共恫嚇行徑嚴重破壞兩岸關係，表達強烈抗議。

陸委會今天表示，中共恫嚇行徑嚴重破壞兩岸關係，表達強烈抗議。指中共重操故技、再度宣布制裁懲戒官員及民間單位等拙劣手法，意圖恫嚇、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑，表達嚴正抗議與不滿。

同時政府將持續關注，視事態發展，適時採取必要反制作為，以保障國家安全與民眾權益；並向國際社會揭露中共企圖併吞台灣、打壓台灣民主，及挑戰台海秩序的惡劣行徑。

中共中央台辦發言人7日受權宣布，制裁「台獨」頑固分子蕭美琴。去年8月中共中央台辦公布制裁台獨分子7人，中華民國駐美代表蕭美琴也是其中之一。

根據台灣中央社報導，中國國台辦今也宣布，懲戒2家宣揚「台獨」的機關，分別是台灣遠景基金會與亞洲自由民主聯盟。

外交部回應

針對中國國台辦今天再次宣布制裁駐美代表蕭美琴，並制裁台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」，外交部批評中國掩耳盜鈴行徑，不僅加深台灣人民反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質。

外交部發布新聞稿指出，元首出訪進行外交活動是主權國家基本權利，中國無權置喙，這次總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯並過境美國，行程圓滿成功，民眾均與有榮焉。

外交部表示，中國藉此過度反應，進一步打壓台灣國際空間，並對相關人士及機構進行制裁，如此掩耳盜鈴行徑，不僅加深台灣人民反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質。

外交部呼籲北京當局，正視兩岸互不隸屬的事實，脅迫與打壓不會改變客觀事實，只會強化政府堅持自由民主的信念，繼續為台灣應有的國際空間努力奮鬥。

遠景基金會表達強烈遺憾

中國國台辦點名制裁遠景基金會，遠景基金會今天表達強烈遺憾，指此舉無助兩岸及中國與世界的交流；未來將秉持學術獨立精神與捍衛台灣主權的原則，繼續與外界展開交流合作。

遠景基金會聲明表示，對中方此一宣布表達強烈遺憾。並注意到中方近年多次出現對台灣與國際的個人與智庫單位的制裁措施，此一舉措不僅無助於兩岸以及中國與世界的交流，也對中國與外界的溝通設下障礙。

聲明呼籲北京當局應盡早改變此一舉措。並表示未來仍將秉持學術獨立的精神與捍衛台灣主權的原則，與外界展開交流合作，也依舊願意與大陸學者及學術單位對話溝通。

遠景基金會強調：「我們的原則不會因為中方此一宣布而有所改變。」

中國國台辦今天宣布，懲戒2家宣揚「台獨」的機關，分別是台灣遠景基金會與亞洲自由民主聯盟，批評它們製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台灣國際空間。禁止其負責人進入中國和香港、澳門特別行政區，禁止中國有關組織和個人與其進行合作。

【蔡麥會太敏感】中國制裁哈德遜研究所、雷根圖書館及「台獨」機構 陸委會外交部齊抗議

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