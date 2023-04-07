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林彥瑋超現實描繪塑膠玩具及動物標本　「延續時間感」個展台灣誠品畫廊登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/07 19:29
林彥瑋擅長描繪靜態標本及玩具照片，通常以動物為主角，筆下動物常帶有人類才有的哀傷姿態跟惆悵神情。（圖/誠品畫廊）

林彥瑋擅長描繪靜態標本及玩具照片，通常以動物為主角，筆下動物常帶有人類才有的哀傷姿態跟惆悵神情。（圖/誠品畫廊）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣藝術家林彥瑋擅長描繪靜態標本及玩具照片，通常以動物為主角，筆下動物常帶有人類才有的哀傷姿態跟惆悵神情，誠品畫廊個展明（8）日將為最後一天。

林彥瑋1987年生於屏東，國立新竹教育大學藝術教育與創作碩士，現工作和居住在新竹。這次個展展出2019年迄今完成的畫作，除了延續過去「就是喜歡你這樣」和「玩物參照」系列，近來創作取材上更加隨機和生活取向，例如人造建物、石膏像等，林彥瑋認為，「不管是建築還是景觀塑像、微型玩具或是生活場景，擺拍或隨機，身邊的照片一定都會帶有生活軌跡，我只是將這種軌跡順便帶進作品。」

在「玩物參照」系列，林彥瑋先為微型玩具做擺拍，再透過繪畫的過程使其產生另一種手感的感覺，《再見#4》和《是你嗎 No. 3》分別描繪過去在新竹動物園隔著玻璃觀看裡頭陳列的老舊動物標本，以及一次經過家飾店，用手機隔著櫥窗拍下內部擺設，包括一隻嘴喙微張的公雞瓷偶。

無論是路過的餘光瞥見，亦或是隔著玻璃似真似假和虛實間的模糊感，林彥瑋被這些「有點曖昧、又有自己情緒的東西」所吸引，「隔著玻璃拍攝的照片很有色塊感和特殊的距離感，是偏向影像多一點，而我喜歡用繪畫感去削弱它的影像感。」不管是自然光、燈、人造光等，在影像中都帶有「延續的時間感」，林彥瑋在《兔兔》中描繪兔子造型的小夜燈，散發一股奇特的氛圍。

《涼亭》、《蝸牛2》取材自公園和農場裡水泥材質的人造物，《涼亭》是在昏暗的情境下拍得的照片，因為閃光燈，讓涼亭單調又鮮豔的顏色呈現高彩度的效果。《楊柳枝》靈感源自觀音像手執的楊柳枝，只是將垂柳改成豎立的植物，且保留人造垂柳金屬材質表面上漆的不自然狀態。

無論是景觀塑像、動物標本或塑膠玩具，都帶有強烈的人工感，林彥瑋將觀看的時刻透過攝影凝結時間，對象物的生命彷如在某個時間點停格，再透過繪畫展延時間感，他的作品就在人造物、攝影和繪畫的臨界之間展現超現實的張力。
林彥瑋

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更新時間 : 2023-04-07 22:03 GMT+08:00

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