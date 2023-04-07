台灣外島蘭嶼往綠島客輪航行途中　因風浪轉強船身劇烈搖晃•4乘客受傷

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今天(7日) 傍晚蘭嶼到綠島客輪，航行途中因風浪忽然轉強，船身劇烈搖晃，造成4名乘客受傷，陸續轉送綠島衛生所，其中1人脊椎受傷、1人手臂骨折，沒有生命危險。

客輪遊客指出，行駛台東到蘭嶼和綠島之間的客輪綠島之星3號，下午4點從蘭嶼前往綠島航線途中，船身劇烈搖晃，造成4名乘客重心不穩，從座位上重摔到船上。

聯合報指出，受鋒面過境影響，下午風浪逐漸轉大，最大陣風達到9級，浪高逾4公尺，客輪行駛海上時，上下左右劇烈搖晃，4名乘客因而重摔受傷。

中央社引述海巡人員表示，船抵達綠島南寮漁港後，協助消防人員將4人送上救護車，隨即送往綠島衛生所醫治，其中1人脊椎受傷、1人手臂骨折，沒有生命危險，傷勢較嚴重者正評估是否申請空勤直升機後送台東。

另外一方面，受東北季風影響，氣象局發布強風特報，航港局馬公管理處今天通報，馬公港依進出港管制基準，將對船舶管制，航行台澎間的海上交通，幾乎全數停航。

航港局馬公管理處今天通報，依中央氣象局預報，馬公布袋航線第一航段自今天下午2時起、第2航段自晚上7時起風力達7級，馬公港依進出港管制基準，對船舶進行管制，後續有任何變動再行通報。

馬公布袋航線呂姓業者表示、清明連假海上疏運告一段落，今天起澎湖海域風浪增強，浪高達3公尺，考量安全，所屬交通船今、明都全數停航，隨時視天候變化再行開航。

由於風浪過大，澎湖島內的學生專船今天停駛，航行高雄與馬公的台華輪，明天也停航，澎湖對外交通由空中交通疏運。