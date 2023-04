準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Ultra Taiwan將於4月16日重磅回歸大佳河濱公園,一起來看看這次將登台演出的世界頂尖DJ吧!

Ultra Music Festival是全世界最受歡迎的電子音樂節之一,每年3月於美國邁阿密登場,吸引全世界超過十萬人次樂迷朝聖,同時以Ultra Worldwide品牌在全世界6大洲、29個國家、26個城市遍地開花,並於2014年以Road To Ultra首度登台,2018年首度升級為Ultra Taiwan。

睽違5年,Ultra Taiwan從卡司陣容安排到舞台、視覺、燈光、煙霧、煙火皆由美國UMF總部親自設計把關,將世界一流的聲光饗宴原汁原味搬來台灣,今年首度升級4大舞台,主舞台邀請「國民老公」世界百大DJ冠軍Martin Garrix、「電音天神」世界百大DJ第5名Armin van Buuren及「藍寶堅尼孫女婿」世界百大DJ第6名Afrojack三大神級DJ巨星來台,與世界百大DJ第30名「電音V怪客」Nicky Romero,堪稱台灣史上最豪華的單日電子音樂節表演陣容。

世界百大DJ冠軍 Martin Garrix



(圖/Martin Garrix Facebook)

現年26歲的Martin Garrix是最年輕的世界百大DJ冠軍得主紀錄保持人,迄今已4度奪得冠軍,也是首位登上Spotify單曲突破十億串流名單的荷蘭藉藝人。

出道代表作〈Animals〉在YouTube累計創下16億點擊次數,與性感歌姬Dua Lipa合作的〈Scared To Be Lonely〉、與次世代女神Bebe Rexha的〈In The Name Of Love〉更是膾炙人口的人氣歌曲, 2020年與搖滾天團U2主唱Bono及吉他手The Edge聯手打造2020年歐洲國家盃主題曲〈We Are The People〉,去年底與漫威合作推出漫威手遊《漫威:瞬戰超能》(Marvel Snap)洗腦單曲〈Hero〉,不斷在全球樂壇掀起話題。

同時,Martin Garrix一手打造的音樂廠牌STMPD RCRDS,持續將音樂版圖向外拓展。他曾於2016年受邀Road to Ultra Taiwan來台,創下至今Ultra Tawian單日票房最高紀錄,今年是他暌違5年再度來台。

Armin van Buuren



(圖/Armin van Buuren Facebook)

Trance曲風的代表人物Armin van Buuren連續19年保持在全球百大DJ前5名,更5度奪下全球百大DJ冠軍,曾入圍葛萊美獎最佳舞曲製作獎。近年來挑戰各種不同曲風,擁有4首YouTube點擊次數破億的單曲,席捲全球的人氣歌曲包括〈This is What You Feels Like〉以及〈Blah Blah Blah〉、〈Great Spirit〉、〈Repeat After Me〉、〈Turn It Up〉等HIGH到爆炸的派對金曲。

曾連續8年來台,Armin van Buuren過去在台表演多次高舉中華民國國旗,甚至曾在2019年中華民國雙十國慶日在Facebook貼出中華民國國旗道賀,此次暌違5年再度來台,行前大讚台灣粉絲「很有水準」表示台灣是他很期待的亞洲市場之一。

Afrojack



(圖/Afrojack Facebook)

台灣粉絲暱稱「阿福」的Afrojack名列世界百大DJ第6名,擅長在現場表演炒熱氣氛,人氣歌曲包括〈Ten Feet Tall〉、〈The Spark〉、與饒舌天后妮姬米娜(Nicki Minaj)合作的〈Hey Mama〉以及與夜店天王嘻哈鬥牛梗(Pitbull)合作的〈Give Me Everything〉。

艾佛傑克自行創立音樂廠牌,旗下有R3hab等知名製作人,私下的他熱愛收藏潮鞋、跑車,也開設自有服飾品牌,再加上身高超過200公分的特色,被封為「電音界高富帥」。此外,艾佛傑克2019年與義大利頂級跑車品牌藍寶堅尼創辦人Ferruccio Lamborghini(費魯齊歐藍寶堅尼)的孫女Elettra Lamborghini (伊蕾莎藍寶堅尼)結婚,兩人不僅時常在社群平台放閃,也經常相隨到世界各地巡演。這是他在2016年Road to Ultra Taiwan之後,暌違7年再度來台。