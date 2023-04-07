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差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩

歐洲本想以黑白臉攻勢佔些便宜，遭中國窺破，分而擊之。馬克宏風光了，馮德萊恩顏面無光。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 17:44
法國總統馬克宏2023年4月7日訪廣州中山大學（圖／美聯社）

法國總統馬克宏2023年4月7日訪廣州中山大學（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）赴中國進行國是訪問，特別帶上歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），本是想形塑歐洲團結形象，外界也將此行解讀為「黑白臉」攻勢。不料，這等伎倆全遭北京當局看穿，盛情接待白臉馬克宏，冷遇黑臉馮德萊恩，赤裸裸的差別待遇。

Politico指出，馬克宏班機落地，中國外交部長秦剛親自迎接，紅毯國宴禮炮隆隆，習近平還特地從人民大會堂走下台階相迎，禮數做足。相較之下，迎接馮德萊恩的是環境部長，走的是一般旅客通道，當習近平6日大宴馬克宏時，馮德萊恩只有一座講台－歐盟代表團總部的記者會講台。

從二人的待遇，足見歐洲與中國交往的複雜度。歐盟27個成員國中，對中態度天差地別，親中反中派皆有之。馬克宏代表的是徐徐圖之的溫和派，馮德萊恩則是力批北京的鷹派，而中方對這點瞭若指掌，讓前者賓至如歸，讓後者備感難堪。

各大中共喉舌也沒手軟，逮到機會對馮德萊恩冷嘲熱諷。新華社走冷暴力，5日網站首頁盡皆是馬克宏與中法關係，歐盟議題恍若不存在。其他媒體則毫不留情，批馮德萊恩親美、出賣歐洲、是美國派來監視的，能來中國全都是蹭了馬克宏。

就連馬克宏的反應也讓人落了口實。他抵達中國不久，就開始切割，避談馮德萊恩上週的批中演說，稱歐盟自有一套對中準則。此外，馬克宏不提敏感的台灣議題，馮德萊恩則是直嗆習近平，「用武力改變台海現狀是無可容忍的，應透過對話降低緊張。」

馬克宏賭上了自己八面玲瓏的信譽，欲說服中國善用自身影響力促成俄烏停戰，但目前還看不出有何實質成果，習近平僅稱會致電烏克蘭總統則倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），卻未說明何時。

馬克宏能說嘴的，或許只有幾樁空中巴士（Airbus）協議，但這些生意多半是先前就談好的。最後一天行程，馬克宏將與習近平「共處」6、7個小時，他倒是對這點沾沾自喜，稱習近平投入這麼多個人時間，可不是什麼國家都能獲得的禮遇。

至於習近平會花多少心力扛起國際責任、促和止戰，外界還在看。

差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩

差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
歐盟執委會主席馮德萊恩2023年4月6日結束記者會，步出會場。（圖／美聯社）

差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
（左起）法國總統馬克宏、中國領導人習近平、歐盟執委會主席馮德萊恩（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-04-07 22:03 GMT+08:00

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