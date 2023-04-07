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三星電子Q1營利估創14年新低　首遭LG超車

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 17:03
全球記憶體市場需求急遽下降，三星電子營利大受影響，今（7）日正式宣布減產晶片（圖／美聯社）

全球記憶體市場需求急遽下降，三星電子營利大受影響，今（7）日正式宣布減產晶片（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）三星電子今年第一季度營利大受衝擊，LG營利與去年同期相比雖也同樣下滑，但卻是首次超越三星電子。

根據韓聯社報導，據各公司7日初步財報顯示，三星電子今年第一季度營利為6千億韓元，LG電子1兆4千974億韓元，為三星電子的兩倍以上，也是自2009年南韓引進國際會計準則（IFRS）以來，首次超越三星電子。

三星電子季度營利自2009年第一季度後，時隔14年再次跌破1兆韓元，與去年第一季度的14兆1千214億韓元相比，大幅減少了95.75%。

記憶體在半導體部門支撐著大樑，通常佔據營利的60～70%左右，但這此次卻因需求大幅減少而出現大規模虧損。南韓證券界推測，三星電子的半導體事業DS部門（Device Solution, 裝置解決方案事業部）第一季度的營業損失為４兆韓元左右。

因此，先前在業界大規模減產的情況下仍然堅持不減產的三星，最終正式宣布減產，但並未透露減產規模。

至於LG電子，今年第一季度營利為1兆4千974億韓元，與去年以1兆9千429億韓元創下最高營利的同季度相比，下滑了22.9%，但與前一季度的693億韓元相比，增加了2060.8%。

報導指出，雖近年全球經濟蕭條，家電及電視等需求仍不多，但LG致力於庫存管理，做好物流費及原料費用的節約管理。另外，汽車電子及電子設備等領域也為業績做出了不少貢獻。

據初步統計，LG的能源解決方案事業部今年第一季度營利為6千332億韓元，與去年同期相比增加144.6%，大大超越了市場所預期的5千億韓元，光第一季度的營利就超越了去年全年營利1兆2千137億韓元的一半。

在LG電動車電池銷售持續好轉的情況下，受益於美國的「通膨削減法案」而減免的1千零3億韓元稅收也反映在營利上。

另外，三星電子此次也很有可能首次將長期維持在「上市公司季度營利第一」的寶位拱手讓給現代汽車。

據韓聯社引述einfomax統計，證券公司預測現代汽車今年第一度營利為2兆8千580億韓元，創下自身歷史新高，而起亞第一季度營利預測值為2兆3千78億韓元，大幅高於三星電子。
三星
LG

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