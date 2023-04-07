譴責非法獵捕黑熊　林務局籲民眾遇熊務必通報

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）去（2022）年12月屏東縣霧臺鄉由保七總隊第八大隊查獲冰存熊 屍案，經屏東地方檢察署4月6日偵查終結，調查過程中發現共有4 隻臺灣黑熊遭到獵殺，全案依野生動物保育法第41條非法獵捕臺灣 黑熊、長鬃山羊等保育類野生動物，起訴9名嫌犯。 農委會林務局表示， 蓄意獵捕第一級瀕臨絕種保育類野生動物在現今社會於法不容， 除對本案表達高度遺憾外，也對涉案嫌犯予以譴責， 並盼司法機關徹查本案是否涉及商業買賣。 該局也鼓勵山村部落居民積極參與臺灣黑熊生態服務給付， 共同守護臺灣黑熊等瀕臨絕種野生動物。

去（2022）年12月8日，林務局屏東林區管理處接獲線報， 於屏東縣霧臺鄉大武村發生非法獵捕第一級保育類野生動物臺灣黑熊 情事， 當日晚間許即由屏東地檢署指揮警政署保七總隊第八大隊共同前往， 並查獲臺灣黑熊及長鬃山羊屍體與疑似鹿腿等證物； 經林務局協調農委會家畜衛生試驗所及臺大獸醫專業學院共同進行黑 熊屍體解剖鑑定，現場證物則委請警察大學鑑識系協助以DNA確認 物種，並經屏東地檢署指揮擴大追查，於4月6日依野生動物保育法 起訴9名嫌犯，這起案件經確認非法獵捕臺灣黑熊4隻， 為違反野生動物保育法之重大案件。

林務局表示，該局自2022年9月開始推動黑熊生態服務給付， 由政府提供生態薪水，鼓勵山村部落居民加入服務給付方案， 成立在地巡守隊，保護黑熊及其棲地，目前已有23個社區申請， 今（2023）年上半年度也已安排超過50場次有熊社區宣導工作， 說明臺灣黑熊生態服務給付實施辦法及不慎誤捕臺灣黑熊立即通報並 協助救援者可免除刑罰等資訊；該局近年也積極與部落合作， 推動兼顧文化復振與資源永續的原住民狩獵自主管理。林務局指出， 此案經檢方調查，受害的4隻黑熊皆係遭蓄意獵殺， 然依據該局近年與各原民部落合作的經驗， 部落多將黑熊視為狩獵禁忌，甚至會盡可能避免誤捕， 因此對本案有多隻臺灣黑熊連續遭獵殺感到痛心且難以置信。

林務局再次呼籲，無論是誤傷或誤捕黑熊， 或是發現黑熊受傷或危害情形，都請第一時間撥打林務局24小時專 線0800-000-930（您您您救山林）啟動即時救援機制， 勿私自處理。也希望透過全民力量，共同保育臺灣的珍稀野生動物， 維護生態健全。