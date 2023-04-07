聽障獨居阿伯環境髒亂安全堪慮　北海清善志工團和里長合力清理

今年64歲的高姓阿伯因聽障、生活自理能力稍弱， 致家中堆滿雜物、電器線路凌亂，不僅影響生活品質， 也有安全之虞。新北市北海岸社福中心運用中心的清善志工團， 並結和允馨居家長照及淡水區學府里長林文成等， 合力協助高姓阿伯整理環境，還給他一個乾淨、安全的生活空間。

高姓阿伯原來有居家服務的安排，但因聽力障礙，溝通困難， 常常居服員到了現場卻找不到人。 經北海岸社福中心社工協調允馨居家長照機構， 利用紙筆與阿伯溝通， 終於獲得阿伯同意接受清善志工團的清理服務。

另外，淡水區學府里長林文成也協調公所清潔隊， 派出資源回收車和垃圾車， 協助高姓阿伯清理出大量的資收物和廢棄物，經過一番打掃後， 不只有嶄新的生活環境，阿伯也露出久違的笑容，他用紙筆寫下：「 還好有里長、社工、志工大家來幫忙，非常感謝您。」

北海岸社福中心主任羅惠玲表示，由於北海地區幅員遼闊， 隨著人口老化，獨居長輩或身心障礙者增多， 有關他們的生活環境或身體狀況，都需要外部的協助或支援， 因此中心於2019年成立清善志工團，藉由志工們親和、 友善的特質，以實際的行動，來幫助弱勢民眾。 同時透過區里平台的會報和整合，結合當地里長一起關懷服務。

參與這次服務的清善志工團包含李文淑、曾月娥、陳呂柑、張月圓、 何呂秀卿、呂鄭玉霞、張嘉泰等人，年紀都在60歲以上， 其中最年長的呂鄭玉霞年近80，她說自己就是家庭主婦， 擅長居家環境清理，趁著身體還可以的情況下來服務， 能助人比被人助更幸福。另位李文淑還兼任溫心天使， 時常到弱勢家庭中陪伴小朋友做功課。