Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

聽障獨居阿伯環境髒亂安全堪慮　北海清善志工團和里長合力清理

By 台灣英文新聞
2023/04/07 17:09
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

今年64歲的高姓阿伯因聽障、生活自理能力稍弱，致家中堆滿雜物、電器線路凌亂，不僅影響生活品質，也有安全之虞。新北市北海岸社福中心運用中心的清善志工團，並結和允馨居家長照及淡水區學府里長林文成等，合力協助高姓阿伯整理環境，還給他一個乾淨、安全的生活空間。

高姓阿伯原來有居家服務的安排，但因聽力障礙，溝通困難，常常居服員到了現場卻找不到人。經北海岸社福中心社工協調允馨居家長照機構，利用紙筆與阿伯溝通，終於獲得阿伯同意接受清善志工團的清理服務。

另外，淡水區學府里長林文成也協調公所清潔隊，派出資源回收車和垃圾車，協助高姓阿伯清理出大量的資收物和廢棄物，經過一番打掃後，不只有嶄新的生活環境，阿伯也露出久違的笑容，他用紙筆寫下：「還好有里長、社工、志工大家來幫忙，非常感謝您。」

北海岸社福中心主任羅惠玲表示，由於北海地區幅員遼闊，隨著人口老化，獨居長輩或身心障礙者增多，有關他們的生活環境或身體狀況，都需要外部的協助或支援，因此中心於2019年成立清善志工團，藉由志工們親和、友善的特質，以實際的行動，來幫助弱勢民眾。同時透過區里平台的會報和整合，結合當地里長一起關懷服務。

參與這次服務的清善志工團包含李文淑、曾月娥、陳呂柑、張月圓、何呂秀卿、呂鄭玉霞、張嘉泰等人，年紀都在60歲以上，其中最年長的呂鄭玉霞年近80，她說自己就是家庭主婦，擅長居家環境清理，趁著身體還可以的情況下來服務，能助人比被人助更幸福。另位李文淑還兼任溫心天使，時常到弱勢家庭中陪伴小朋友做功課。

更新時間 : 2023-04-07 22:02 GMT+08:00

最受歡迎

【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費