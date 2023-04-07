全國首發！新北市30位國際技職領袖人才赴美見學成果展

2022年底新北市辦理疫後全國首發、海外學習團，由教育局副局長劉明超率團，30位國際技職領袖人才培訓班學生、3所技高校長、及全國唯一技職諮輔團老師赴美15日。其間更在加州慧智文教基金會及僑界協力媒合下，與美國喬治亞州Fulton County Innovation Academy學校簽訂合作備忘錄，搭建交流機制。返國後，學生統整三大學習任務，今(7)日進行學習成果發表。
教育局長張明文出席發表會，肯定學生表現。他並表示，學生於返國後經由2次培訓，系統整合所學，聚焦New Top World 海外三大學習任務：結交新國際夥伴、行銷新北市特色、分享新學習成果。此外，各組學生以實體、線上持續討論，並依據各主題產出成果，如藝文博物場館見習、成功人士楷模學習、標竿企業參訪學習、海外學校技能研習、一日世界人初體驗。學生以雙語流暢進行報告，充分展現國際素養。
此外，透過小組內互評參與度、個人成績及學習手冊表現情形，以激勵技職人才的優異表現。總成績優異前3位同學獲頒iPad各一台，學習歷程最佳表現小組獲得3萬元禮券，勉勵孩子以雙語、科技和國際，為未來儲值加分。
獲得iPad獎勵的復興商工學生徐子涵表示，國際技職領袖人才培訓課程，引領學生踏入新的學習世界。不管是國際素養課程、線上海外學伴、美國加州見學以及小組共創，都耳目一新，充滿鬥志的自己想要獲得更多的新知，感謝教育局為技職生打開探索世界的大門。
瑞芳高工學生劉佳妤於成果表現相當優異，她表示，在美國跨領域入班見學，跳脫原本的專業領域，讓自己以不同的視角重新檢視所學，也見識到美國創發思考的學習文化，這個經驗相當震撼人心。
鶯歌工商學生魏書伶表示，自己個性原本害羞、不擅與人交談，然而，歷經一年半的培訓，在美國自己能主動用英語結交國際夥伴，甚至在本方案第二屆說明會中，能站在台上、拿起麥克風、侃侃而談，推薦學弟妹們爭取參加國際技職領袖人才培訓，勇於挑戰自我、突破限制。
樟樹國際實中校長陳浩然表示，疫後重啟海外交流，透過實地見學活動，有效提升學生國際學習視野，感受不同的學習文化，而這些學習上的刺激，都可促進孩子的國際素養。未來將規劃和矽谷的交流，開拓更寬廣的國際觀。
美國加州慧智文教基金會賴美智執行長表示，這一群技職孩子充滿青春活力、學習精神，他們努力不懈的態度和優質表現，令人感到驕傲與感動。未來將媒合更多僑界資源，協助新北市技職教育與國際連結，開創更多國際舞台。
教育局長張明文表示，新北市創全國之先規劃國際技職領袖人才計畫，薦派學生赴美矽谷深化學習，更推出全國唯一「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，以4年8億翻倍經費支持優秀技職師生邁向國際，不只拔尖強化專業及雙語能力，更要創發多元國際教育的機會，培育新北學子能夠成為具有國際競爭力的New Top World頂尖世界人才。
新北市30位國際技職領袖人才赴美見學成果展大合照。(照片來源：新北市教育局提供)
30位國際技職領袖人才培訓班學生於美國矽谷進行入班共學課程-電子設計。(照片來源：新北市教育局提供)