全國首發！新北市30位國際技職領袖人才赴美見學成果展

2022年底新北市辦理疫後全國首發、海外學習團， 由教育局副局長劉明超率團，30位國際技職領袖人才培訓班學生、 3所技高校長、及全國唯一技職諮輔團老師赴美15日。 其間更在加州慧智文教基金會及僑界協力媒合下，與美國喬治亞州F ulton County Innovation Academy學校簽訂合作備忘錄，搭建交流機制。返國後， 學生統整三大學習任務，今(7)日進行學習成果發表。

教育局長張明文出席發表會，肯定學生表現。他並表示， 學生於返國後經由2次培訓，系統整合所學，聚焦New Top World 海外三大學習任務：結交新國際夥伴、行銷新北市特色、 分享新學習成果。此外，各組學生以實體、線上持續討論， 並依據各主題產出成果，如藝文博物場館見習、成功人士楷模學習、 標竿企業參訪學習、海外學校技能研習、一日世界人初體驗。 學生以雙語流暢進行報告，充分展現國際素養。

此外，透過小組內互評參與度、個人成績及學習手冊表現情形， 以激勵技職人才的優異表現。總成績優異前3位同學獲頒iPad各 一台，學習歷程最佳表現小組獲得3萬元禮券，勉勵孩子以雙語、 科技和國際，為未來儲值加分。

獲得iPad獎勵的復興商工學生徐子涵表示， 國際技職領袖人才培訓課程，引領學生踏入新的學習世界。 不管是國際素養課程、線上海外學伴、美國加州見學以及小組共創， 都耳目一新，充滿鬥志的自己想要獲得更多的新知， 感謝教育局為技職生打開探索世界的大門。

瑞芳高工學生劉佳妤於成果表現相當優異，她表示， 在美國跨領域入班見學，跳脫原本的專業領域， 讓自己以不同的視角重新檢視所學， 也見識到美國創發思考的學習文化，這個經驗相當震撼人心。

鶯歌工商學生魏書伶表示，自己個性原本害羞、不擅與人交談， 然而，歷經一年半的培訓，在美國自己能主動用英語結交國際夥伴， 甚至在本方案第二屆說明會中，能站在台上、拿起麥克風、侃侃而談 ，推薦學弟妹們爭取參加國際技職領袖人才培訓，勇於挑戰自我、 突破限制。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，疫後重啟海外交流， 透過實地見學活動，有效提升學生國際學習視野， 感受不同的學習文化，而這些學習上的刺激， 都可促進孩子的國際素養。未來將規劃和矽谷的交流， 開拓更寬廣的國際觀。

美國加州慧智文教基金會賴美智執行長表示， 這一群技職孩子充滿青春活力、學習精神， 他們努力不懈的態度和優質表現，令人感到驕傲與感動。 未來將媒合更多僑界資源，協助新北市技職教育與國際連結， 開創更多國際舞台。

教育局長張明文表示， 新北市創全國之先規劃國際技職領袖人才計畫， 薦派學生赴美矽谷深化學習，更推出全國唯一「新北NO.1技職6 .0」技職教育政策白皮書，以4年8億翻倍經費支持優秀技職師生 邁向國際，不只拔尖強化專業及雙語能力， 更要創發多元國際教育的機會， 培育新北學子能夠成為具有國際競爭力的New Top World頂尖世界人才。

新北市30位國際技職領袖人才赴美見學成果展大合照。(照片來源：新北市教育局提供)

30位國際技職領袖人才培訓班學生於美國矽谷進行入班共學課程-電子設計。(照片來源：新北市教育局提供)