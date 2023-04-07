民主鬥士鄭南榕殉道34週年 賴清德追思 強調台灣不能再落入外來統治

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）4月7日是台灣民主鬥士鄭南榕自焚身亡34週年，鄭南榕基金會在新北市金山區金寶山自由之翼紀念墓園舉行追思會，副總統賴清德出席致意，呼籲大家莫忘鄭南榕精神，守護台灣，不可再出現外來統治。

在「鄭南榕殉道34週年追思紀念會」上，賴清德表示，鄭南榕追求的不僅是言論自由，亦反戒嚴、致力平反二二八事件、追求轉型正義。

賴清德指出，數十年的接棒傳承，這些理想與目標逐步完成。然而，新的威脅已出現，值此國際動盪之際，他希望人民能清楚意識到，今日眾人享有的民主自由，並非從天而降，也非當權者賞賜，應善加珍惜，勿讓人利用言論自由破壞言論自由。

賴清德表示，台灣不能再陷入黑暗時代，不能再有外來統治，呼籲大家共同打拚、守護台灣，要做自己的主人，才是對鄭南榕犧牲奉獻的尊敬。

根據鄭南榕基金會，鄭南榕與友人創辦黨外雜誌《自由時代》週刊，針砭時事，主張台灣獨立。1989年4月7日，為了捍衛言論自由，鄭南榕拒絕因刊登台灣新憲法草案遭判亂罪起訴逮捕，在雜誌社自囚71天後，自焚殉道。

鄭南榕基金會年度全台巡展《自由紋理：探索在地Nylon足跡》在台南胖地Punplace展出至4月16日。賴清德日前參觀展覽時說道，展覽現場的《自由時代》週刊雜誌，內有許多議題與標題，放在當代仍然適用，歡迎民眾來翻翻雜誌，共同思考如何面對這些問題。

此外，鄭南榕基金會與國家人權博物館自2021年開始合作推出「鄭南榕紀念館線上3D導覽網站」，透過3D掃描建模技術，將現在的紀念館，尤其是總編輯室，完整記錄。

基金會表示，網路上充斥著關於鄭南榕的錯誤資訊，也缺乏關於他的完整介紹，透過語音導覽，詳細闡述了鄭南榕的生平、事蹟，以台語、客語、華語、英語和日語導覽服務，盼民眾能突破距離限制，透過網路認識鄭南榕，看一看曾經有人為了自由所付出的代價，是如此沉重，也讓鄭南榕的故事與精神，得以流傳。



副總統賴清德7日在鄭南榕自由之翼紀念墓園出席「鄭南榕殉道34週年追思紀念會」。（圖／中央社）