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【郵局限定】台灣ATM領現金6000元　4月10日啟動

➤財政部「全民共享普發現金」措施採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種方式。➤➤全台只有郵局可臨櫃領現金。➤中華郵政公司規劃「郵局領現」第一週（即4月17日至22日）採身分證/居留證字號尾數單雙數分流措施。➤中華郵政表示，臨櫃領現者多半是較年長者或擔心個資外洩者，估計有300萬人，照以往發放3倍券、5倍券經驗，第一週就會有6成的人領取。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 16:52
普發現金新台幣6000元共有5種領取管道，其中ATM領現方式將於4月10日啟動。中華郵政公司7日舉辦「全民共享普發現金 郵局帶你輕鬆領」...

普發現金新台幣6000元共有5種領取管道，其中ATM領現方式將於4月10日啟動。中華郵政公司7日舉辦「全民共享普發現金 郵局帶你輕鬆領」...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華郵政公司今天(7日) 舉行記者會，說明配合執行普發現金新台幣6000元，其中1298間郵局，17日起可臨櫃領現金，估計約有300萬人臨櫃領取。

財政部「全民共享普發現金」措施採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種方式，全台只有郵局可臨櫃領現金。

【郵局限定】台灣ATM領現金6000元　4月10日啟動

圖/普發現金宣導官網

中華郵政表示，臨櫃領現者多半是較年長者或擔心個資外洩者，估計有300萬人，依照以往發放3倍券、5倍券經驗，第一週就會有6成的人領取。

中華郵政說，為紓解窗口領取普發現金人潮及縮短顧客等候時間，中華郵政公司規劃「郵局領現」第一週（即4月17日至22日）採身分證/居留證字號尾數單雙數分流措施：

→單數於星期一、三、五；

→雙數於星期二、四、六至各地郵局臨櫃辦理；

但年長者、身心障礙者可直接至友善服務櫃檯辦理。

中華郵政表示，全國共有3200台ATM及1298間郵局據點，10日起開放「ATM領現」，17日起開始「郵局領現」，其中280間週六有營業。

中華郵政統計，至今透過登記入帳及直接入帳郵局帳戶共有445萬5467筆、約267.3億元。

中華郵政為便利民眾領取普發現金，提供數位引導服務:

→下載「行動郵局」APP，於登入頁面點選「全民共享普發現金」官方LOGO， 即進入「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」3種領取方式引導頁面。

→若點選 「登記入帳」項下「前往登錄」，即連結至普發現金官網辦理登記入帳。

→點選「ATM領現」項下「查詢郵局ATM」，可查詢附近郵局ATM位置，使用郵局ATM領現，可先點選「6全民共享普發現金」選項，再插入金融卡，並依照畫面指示操作。

→點選「郵局領現」項下「查詢據點」，可查詢附近郵局及等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理，並必須攜帶發放對象的健保卡，代領人須加帶身分證明文件（含健保卡/身分證/居留證）。
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更新時間 : 2023-04-07 17:03 GMT+08:00

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