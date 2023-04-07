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台美蔡麥會後中共動作頻頻 珠江口展開射擊訓練

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 15:00
蔡英文在洛杉磯的下榻飯店Westin Hotel，外頭美國、台灣國旗飛揚（圖／美聯社）

蔡英文在洛杉磯的下榻飯店Westin Hotel，外頭美國、台灣國旗飛揚（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）一如去年前美國眾院議長訪台後，中共的一連串報復之舉，在台灣總統蔡英文與美國現任眾院議長麥卡錫會晤後，福建海事局5日展開台海巡查，廣東海事局今（7）日在珠江口實彈射擊，武嚇不止。

廣東海事局發布最新航行警告，7日11時至15時，在珠江口四區海域進行軍演，禁止船隻進入。

福建海事局為期三天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，揚言要對兩岸直航貨船、施工作業船登船檢查，引起我方反彈。陸委會抨擊此舉違反兩岸海運協議及海事通用慣例，發出嚴正抗議。

不過，根據中央社，截至6日，中方並未攔檢台灣船隻。中國網友還批巡查活動「雷聲大雨點小」、「在自己的12海里裡面打轉，就不要大肆報導了。很丟人。既然決定低調回應，就不要搞這種假貨。」

另，解放軍海軍山東艦編隊5日也穿越巴士海峽至台灣東南海域，展開西太平洋航訓，美國航母尼米茲號（USS Nimitz）同時現身「坐鎮」東方海域。

中央社引述台灣國際戰略學會理事長王崑義說法，山東艦航向西太平洋之舉，是中共試圖將台海內海化的典型做法。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌評析指，山東艦、遼寧艦雖打擊戰力有限，卻可作為中國突破第一島鏈的試探，能否配合海空發展武力投射，仍需觀察。
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更新時間 : 2023-04-07 17:03 GMT+08:00

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