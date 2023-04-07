歐美人權學者團為宗教自由發聲！游錫堃：台灣尊重宗教多元性　社會更祥和與包容

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導） 俄烏戰爭戰火至今尚未停歇，對全球造成巨大的影響， 而兩岸軍事情勢緊張讓台灣受到國際關注， 台灣堅守的自由民主與人權更凸顯了台灣最珍貴的資產。9國14位歐美重量級人權學者特別組團訪台，昨(6)日首站拜會立法院院長游錫堃及人權委員會會長王定宇。

游錫堃致詞時表示，他對於台灣被選為人權及信仰自由論壇的舉辦國，感到非常榮幸，表示台灣在人權、民主與自由的表現受到國際的肯定。

游錫堃還說，台灣在英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2022年全球民主指數報告」高居全球第10、連續兩年蟬聯亞洲第1；在美國「自由之家」公布的「2023年全球自由度」報告中與德國、冰島、愛沙尼亞、智利並列全球第17名，居亞洲第2，徹底打破新加坡前總理李光耀所說的「人權和民主是西方的舶來品，不適合亞洲國家」的迷思。且台灣也是宗教相當自由的國家，在2014年美國皮尤研究中心（Pew Research Center）提出的報告中，台灣的宗教多樣性指數（Religion Diversity Index），在全球232個國家與地區高居第2，台灣也因尊重宗教的多元性與勸人為善，社會更為祥和與包容。

游錫堃接著則以他今年2月至美國華府參加「國際宗教自由峰會(IRF)」的演說表示，世界上仍有許多人因其宗教信仰而生活在恐懼之中，他細數中共無所不用其極打壓宗教，包括基督教、穆斯林、佛教等都受到迫害，在座訪賓則是長期為宗教自由發聲，不畏中共強權為受迫害的人們爭取權益，他代表台灣國會對訪團表示崇高的敬意。

公督盟曾建元理事長表示，這次會談同時，中國正在台灣周邊領空與領海進行軍事活動，可見台灣人權是在局勢高度緊張與危機的狀況下達成如此成就。

他還說，宗教自由在台灣除了追求內在安定平和外，外在同時也需要和平的環境，聯合國推廣的和平權是台灣最大的支持。台灣的問題不只主權糾葛，從人權角度來說台灣作為世界公民，應和全世界人民同樣享有個人和集體的人權，他期盼訪賓在未來幾天中親自體驗台灣自由和平的公民環境與社會，與台灣能有更多交流。

義大利「新興宗教研究中心」創辦人暨《寒冬》雜誌總編輯馬西莫•英特羅維吉教授致詞時表示，自己是宗教社會學教授，參加很多宗教自由相關活動，也曾兩度受邀來台。《寒冬》雜誌把焦點放在中國宗教自由問題，並感謝台灣長期關注此議題，這次在台舉辦年度論壇不僅討論亞洲的宗教自由，也在烏克蘭戰爭框架下討論歐洲的宗教自由，盼透過這幾天的論壇，有助台灣宗教自由的發展。他強調，台灣是高度民主化的國家，解決問題皆透過對話，他樂意成為民主台灣的好朋友與捍衛者。