Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國研究：新冠病毒可穿過胎盤感染胎兒 造成腦損傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 14:36
美國研究證實，當孕婦感染新冠病毒後，病毒會經由胎盤傳播，並造成腹中胎兒腦部損傷。（圖/pixabay）

美國研究證實，當孕婦感染新冠病毒後，病毒會經由胎盤傳播，並造成腹中胎兒腦部損傷。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國研究證實，當孕婦感染新冠病毒後，病毒會經由胎盤傳播，並造成腹中胎兒腦部損傷，因此研究團隊敦促備孕婦女、孕婦應接種疫苗來保護自己和胎兒。

人人畏懼的Delta病毒在2020年於全球掀起大流行，根據發表於《兒科學》雜誌的案例，當時有兩名孕婦在懷孕中期確診新冠病毒，一人為輕症並足月產下寶寶，另一人病況嚴重，醫師於32週替她剖腹生產。

由於目前已知有幾種病毒會穿過胎盤，將病毒傳染給尚在母體中的胎兒，並造成腦損傷，包含巨細胞病毒、德國麻疹、愛滋病毒和茲卡病毒，加上科學家曾在成人腦組織中檢測到新冠病毒（SARS-CoV-2），因此推測當新冠病毒穿過胎盤後，也可能損及胎兒腦組織。

來自美國邁阿密大學（University of Miami）的研究團隊本週四（6日）表示，這兩名確診新冠肺炎的孕婦所誕下之胎兒檢測均為陰性，但血液中卻有高水平的新冠病毒抗體，代表著病毒透過胎盤傳染給胎兒。

研究人員進一步說明，與茲卡病毒不同的是，新冠病毒並沒有造成胎兒一出生便有「小頭症」，但隨著時間推移，這兩名寶寶的大腦開始停止生長；其中一位寶寶於13個月大時死亡，另一位目前住在安寧病房中。

研究團隊在兩位母親的胎盤中均檢驗出新冠病毒，另針對死亡的寶寶進行屍檢後發現，其腦組織中驗到新冠病毒，這也就證實了科學家早前的推測。

邁阿密大學婦產科醫師Shahnaz Duara提醒，曾經在妊娠期間確診新冠的婦女，一定要請兒科醫師為寶寶檢查是否有發育遲緩的問題。另外，孕婦接種疫苗仍是利大於弊，專家仍建議應該施打。
新冠病毒
新冠肺炎
孕婦
孕媽咪
嬰幼兒

相關新聞

過敏睡不好擾亂生長激素？台灣醫：生長遲緩機率恐增2-5倍
過敏睡不好擾亂生長激素？台灣醫：生長遲緩機率恐增2-5倍
2023/04/06 09:45
日本擬調降COVID-19等級 5/8起入境免疫苗證明
日本擬調降COVID-19等級 5/8起入境免疫苗證明
2023/04/02 18:31
歐美爆「兒童不明原因肝炎」 研究：與AAV2病毒感染有關
歐美爆「兒童不明原因肝炎」 研究：與AAV2病毒感染有關
2023/04/01 15:23
台灣嬰兒死亡率連續20年超日韓2倍！醫曝爸媽迷思 籲及早篩檢
台灣嬰兒死亡率連續20年超日韓2倍！醫曝爸媽迷思 籲及早篩檢
2023/03/31 10:01
3/20台灣本土增5,411例COVID-19、28例死亡 即起「輕症免通報」3/19前快篩陽性仍可通報
3/20台灣本土增5,411例COVID-19、28例死亡 即起「輕症免通報」3/19前快篩陽性仍可通報
2023/03/20 14:42

更新時間 : 2023-04-07 17:03 GMT+08:00

最受歡迎

【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路
俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路