美國研究：新冠病毒可穿過胎盤感染胎兒 造成腦損傷

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國研究證實，當孕婦感染新冠病毒後，病毒會經由胎盤傳播，並造成腹中胎兒腦部損傷，因此研究團隊敦促備孕婦女、孕婦應接種疫苗來保護自己和胎兒。

人人畏懼的Delta病毒在2020年於全球掀起大流行，根據發表於《兒科學》雜誌的案例，當時有兩名孕婦在懷孕中期確診新冠病毒，一人為輕症並足月產下寶寶，另一人病況嚴重，醫師於32週替她剖腹生產。

由於目前已知有幾種病毒會穿過胎盤，將病毒傳染給尚在母體中的胎兒，並造成腦損傷，包含巨細胞病毒、德國麻疹、愛滋病毒和茲卡病毒，加上科學家曾在成人腦組織中檢測到新冠病毒（SARS-CoV-2），因此推測當新冠病毒穿過胎盤後，也可能損及胎兒腦組織。

來自美國邁阿密大學（University of Miami）的研究團隊本週四（6日）表示，這兩名確診新冠肺炎的孕婦所誕下之胎兒檢測均為陰性，但血液中卻有高水平的新冠病毒抗體，代表著病毒透過胎盤傳染給胎兒。

研究人員進一步說明，與茲卡病毒不同的是，新冠病毒並沒有造成胎兒一出生便有「小頭症」，但隨著時間推移，這兩名寶寶的大腦開始停止生長；其中一位寶寶於13個月大時死亡，另一位目前住在安寧病房中。

研究團隊在兩位母親的胎盤中均檢驗出新冠病毒，另針對死亡的寶寶進行屍檢後發現，其腦組織中驗到新冠病毒，這也就證實了科學家早前的推測。

邁阿密大學婦產科醫師Shahnaz Duara提醒，曾經在妊娠期間確診新冠的婦女，一定要請兒科醫師為寶寶檢查是否有發育遲緩的問題。另外，孕婦接種疫苗仍是利大於弊，專家仍建議應該施打。