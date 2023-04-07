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2023大坑蝶螢嘉年華將登場！中台灣春季賞螢活動　4/11起開放報名

觀旅局：大坑生態園區為環境教育設施場所，2022年更獲得環保署評鑑，機構分組「特優」佳績，是全台少數同時可以夜間賞螢及白天觀蝶的場域。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 14:47
大坑賞螢。(照片由台中市政府觀光旅遊局提供)

大坑賞螢。(照片由台中市政府觀光旅遊局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「大坑蝶螢嘉年華」將於4月15日開跑，台中市政府觀光旅遊局表示，首波活動由春季賞螢揭開序幕，今年的賞螢活動有內容豐富的專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，民眾喜歡的實地探訪賞螢步道將自4月15日起舉辦4場，第1、2場開放報名時間為4月11日上午9時，限額60名。

觀旅局長陳美秀表示，大坑生態園區為環境教育設施場所，去(2022)年更獲得環保署評鑑，機構分組「特優」佳績，是全台少數同時可以夜間賞螢及白天觀蝶的場域，園區透過多樣化的生態資源，提升民眾與大自然連結，進而體認生態保育的重要性。

陳美秀說明，今年活動將持續結合大坑商圈推出消費券優惠，凡報名成功的家庭或是現場的民眾，透過「按讚、分享」可到在大坑商圈會員店家的限額消費卷，另夏季賞蝶活動預計5月辦理。此外，結合維他露基金會4月15日的大坑萬人健行活動，參加者可憑健行活動的帽子，觀旅局將加碼贈送限量蝴蝶造型紀念品。

台中市風景區管理所提醒，大坑生態園區為免費開放的戶外場域，歡迎民眾自行前往，賞螢同時也多注意自身安全，建議穿著長褲、布鞋、戴帽子。若自備手電筒，記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾；也請輕聲細語，勿大聲喧嘩；並請注意腳步，勿任意捕捉或帶回園區內的昆蟲，影響棲息的環境。

最後，台中市風景區管理所提醒，目前疫情雖減緩，請民眾保持社交距離，保護自己也給他人友善的空間。

2023大坑蝶螢嘉年華將登場！中台灣春季賞螢活動　4/11起開放報名

照片由台中市政府觀光旅遊局提供
大坑蝶螢嘉年華
螢火蟲

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