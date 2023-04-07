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【台灣2024總統大選】郭台銘盼全民徵召參選　侯友宜：國民黨有機制會睿智面對

新北市長侯友宜7日回應說，台灣最需要是團結，政治上的紛擾不是台灣人要看到的，最重要的是把國家人民利益排在最前面，現在是台灣情勢非常嚴峻的時刻。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 13:48
（圖/擷取自郭台銘臉書）

（圖/擷取自郭台銘臉書）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘喊話全民徵召支持他代表國民黨選總統。新北市長侯友宜今天(7日) 被問到此事及是否希望自己被徵召時說，在黨的機制下，相信黨會睿智地面對挑戰，凝聚力量，提出更好方法。

郭台銘昨(6日) 晚間在社群網站臉書提出「全民徵召郭台銘」，呼籲民眾在網路民調、電話民調上對他表達支持，讓他有機會代表國民黨參選總統。

侯友宜上午出席綠湖公園地下停車場暨生態公園啟用典禮後接受媒體聯訪，媒體詢問，郭台銘希望全民徵召，那侯友宜自己是否想被徵召。侯友宜說，在黨的機制下，他相信黨會睿智地面對所有挑戰，凝聚所有人力量，提出更好方法，為國家與人民解決所有問題。

對於郭台銘宣布參選，侯友宜未來是否要提防民進黨趁機見縫插針，並與郭台銘良性競爭。侯友宜說，台灣最需要是團結，政治上的紛擾不是台灣人要看到的，最重要的是把國家人民利益排在最前面，現在是台灣情勢非常嚴峻的時刻。

另外，傳出郭台銘訪美前，國民黨主席朱立倫有到郭台銘家拜訪，郭台銘訪美後直接表態爭取黨內提名，會不會認為是郭朱聯手要卡侯。中央社引述侯友宜說，朱立倫非常認真用心地凝聚所有人力量，也期待睿智的領導，為國家與人民做出最大貢獻。

媒體也詢問，新北市府內人事異動是否要安排戰力進入未來的總統競辦，副秘書長張其強會不會進入競辦，以及是否有找公關公司。侯友宜說，這次是因副秘書長還有出缺，所以由最資深的原文化局長龔雅雯接任，提拔新女力。

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