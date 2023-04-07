〈時評〉泛藍人士借國民黨招牌參選　恐是在野分裂的開始

有許多非民進黨陣營人士，想要角逐明年總統大位， 現在都急著借國民黨外殼上市，表面上看起來競爭激烈、熱鬧非凡， 此舉看似有助於在野陣營大整合，實則恐怕是泛藍分裂的開始。

民進黨已確定提名賴清德參選明年總統，不過， 國民黨陣營仍在準備徵召階段， 一方面是要替新北市長侯友宜參選解套， 一方面是企圖整合非民進黨陣營的所有力量。因此， 在侯友宜尚未正式態前， 不少泛藍陣營都說要加入國民黨提名的民調之列。

鴻海創辦人郭台銘日前從美國返台後，隨即舉行記者會宣布，「 我願意全力爭取國民黨提名」，他也呼籲民眾接到民調電話時， 請表達「唯一支持郭台銘」。在郭台銘表態以後， 更早宣布參選總統的監察院前院長王建煊也進一步表示， 如果郭台銘可以被列入徵召的候選人之一，「 我也希望能把我一併列入」，進行民調。

其實，原本國民黨內已有孫文學校總校長張亞中有意參選總統， 只是國民黨內多數人仍是看好侯友宜，而且為了整合在野勢力， 國民黨一直希望能夠促成藍白合作，只是截至目前為止， 民眾黨主席柯文哲也不客氣地表示，國民黨從未與他談過。

其實，柯文哲也很清楚，光憑他一人或民眾黨之力，根本毫無勝選可能， 必須與國民黨合作，才有機會一搏。只是， 柯文哲不太可能屈居副手，要如何讓藍白攜手，確實是一項難題。

解決這個僵局的最好方式，當然是以民調一決高下， 可是一旦納入柯文哲後，那自然也不能排除王建煊或郭台銘。 問題是，這些人都只想打著國民黨的大旗參選，失去政黨主體性， 或是表現過於投機，出線的機會本來就不高，若是真正進行民調， 輸了也未必心服口服，甚至會質疑民調的公正、公平性， 進而造成在野大分裂。

更弔詭的是，即使國民黨在去年贏得地方選舉， 卻已連續兩次去失總統寶座，因為攸關國家定位、台灣前途的發展， 國民黨近年來已無法爭取選民的認同， 這些人想要靠國民黨招牌擦亮自己，恐怕是太過看重國民黨了。