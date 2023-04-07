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〈時評〉泛藍人士借國民黨招牌參選　恐是在野分裂的開始

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/04/07 14:24
歐洲經貿辦事處高哲夫(左, Filip Grzegorzewski)處長，日前到新北市府作客，侯友宜準備了「萬金杜鵑」送給他，兩人相談甚歡...

歐洲經貿辦事處高哲夫(左, Filip Grzegorzewski)處長，日前到新北市府作客，侯友宜準備了「萬金杜鵑」送給他，兩人相談甚歡...

有許多非民進黨陣營人士，想要角逐明年總統大位，現在都急著借國民黨外殼上市，表面上看起來競爭激烈、熱鬧非凡，此舉看似有助於在野陣營大整合，實則恐怕是泛藍分裂的開始。

民進黨已確定提名賴清德參選明年總統，不過，國民黨陣營仍在準備徵召階段，一方面是要替新北市長侯友宜參選解套，一方面是企圖整合非民進黨陣營的所有力量。因此，侯友宜尚未正式態前，不少泛藍陣營都說要加入國民黨提名的民調之列。

鴻海創辦人郭台銘日前從美國返台後，隨即舉行記者會宣布，「我願意全力爭取國民黨提名」，他也呼籲民眾接到民調電話時，請表達「唯一支持郭台銘」。在郭台銘表態以後，更早宣布參選總統的監察院前院長王建煊也進一步表示，如果郭台銘可以被列入徵召的候選人之一，「我也希望能把我一併列入」，進行民調。

其實，原本國民黨內已有孫文學校總校長張亞中有意參選總統，只是國民黨內多數人仍是看好侯友宜，而且為了整合在野勢力，國民黨一直希望能夠促成藍白合作，只是截至目前為止，民眾黨主席柯文哲也不客氣地表示，國民黨從未與他談過。

其實，柯文哲也很清楚，光憑他一人或民眾黨之力，根本毫無勝選可能，必須與國民黨合作，才有機會一搏。只是，柯文哲不太可能屈居副手，要如何讓藍白攜手，確實是一項難題。

解決這個僵局的最好方式，當然是以民調一決高下，可是一旦納入柯文哲後，那自然也不能排除王建煊或郭台銘。問題是，這些人都只想打著國民黨的大旗參選，失去政黨主體性，或是表現過於投機，出線的機會本來就不高，若是真正進行民調，輸了也未必心服口服，甚至會質疑民調的公正、公平性，進而造成在野大分裂。

更弔詭的是，即使國民黨在去年贏得地方選舉，卻已連續兩次去失總統寶座，因為攸關國家定位、台灣前途的發展，國民黨近年來已無法爭取選民的認同，這些人想要靠國民黨招牌擦亮自己，恐怕是太過看重國民黨了。
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更新時間 : 2023-04-07 17:02 GMT+08:00

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