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手機訊號不穩小心有詐！台灣破獲假基地台釣魚簡訊詐騙 幕後疑為中國詐騙集團

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 12:28
有詐騙集團假冒遠通電收ETC、玉山銀行發送釣魚簡 訊，刑事局追查發現為31歲郭姓男子罕見利用假基地 台進行跨境詐騙，全案依法送辦。圖為贓證...

有詐騙集團假冒遠通電收ETC、玉山銀行發送釣魚簡 訊，刑事局追查發現為31歲郭姓男子罕見利用假基地 台進行跨境詐騙，全案依法送辦。圖為贓證... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）刑事局昨（6）日宣布，偵破了一起罕見的假基地台詐騙案，郭姓男子與中國詐騙集團聯手，攔走特定電信訊號，再發送釣魚簡訊騙走個資盜刷信用卡，3個月內有30人受害，金額損失新台幣300萬元。

刑事局在記者會中表示，分析165反詐騙專線資料庫後發現，去年9月至11月，共接獲了30多件假冒玉山銀行、遠通電收ETC的釣魚簡訊案件。

在台嫌犯會發送帳單自動扣款失敗等釣魚簡訊，誘騙民眾點擊連結，輸入信用卡號等個資，合作的中國詐騙集團成員再將竊取的個資在賣場、境外網站盜刷，造成用戶、發卡銀行損失。總財損約新台幣300萬元，其中最高單一筆金額為50萬元。

由於這類詐騙相當罕見，警方與電信業者合作才掌握偵測技術。刑事局說明，假基地台設備會發射較強電波，將信號範圍內的行動電話誘騙至假基地台（偽基站）註冊，假基地台就能強制發送釣魚簡訊至被害人手機。

專案小組是於去年11月18日在捷運中山站當場逮獲郭男，扣得假基地台設備及天線。郭男供稱收到境外上手指示，將相關設備裝設在租來的車輛上，前往人潮聚集處，如信義區、中山站等捷運出口，發射強電波，再發送釣魚簡訊。

郭男有詐欺前科，已依詐欺罪嫌移送雲林地檢署，檢察聲押禁見獲准。

公視引述資安專家Paul說法，建議民眾在捷運站、景點、賣場等人潮擁擠地區，多注意手機訊號，若出現異常，有飄忽不定狀況，甚至突然轉為2G、3G，就要留意，小心詐騙簡訊。
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