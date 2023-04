無力阻止「蔡麥會」靠制裁挽顏面 台灣駐美代表蕭美琴諷：第二次了

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫歷史性會面,台灣駐美代表蕭美琴居中協調功不可沒,中共中央國台辦今(7)日憤而宣布制裁蕭及其家屬。蕭美琴聞訊表示,「哇嗚,中國共產黨『又』制裁我了,這是第二次。」

蔡英文與麥卡錫(Kevin MacCarthy)會面,中國阻撓無效遂以「制裁手段」宣洩怒火,將矛頭對向居中協調所有會面、今年1月才被紐時評為華府最具影響力的外國大使之一的台灣駐美代表蕭美琴。

中共中央台辦於新聞稿直指「台獨」頑固分子蕭美琴「挾洋自重」,「倚美謀獨」,蓄意挑動兩岸對立對抗,肆意破壞台海和平穩定,進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

中央台辦稱,中國方面決定對蕭美琴實施進一步制裁,嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區,禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作,並採取其它一切必要的懲戒措施,依法終身追責。

中央台辦還老調重彈,稱「歷史已經並將繼續證明,台獨是絕路,台獨頑固份子倚靠外部勢力恣意挑釁必將失敗。」

蕭美琴對此以一則簡短的推文回應:「哇嗚,中國共產黨『又』制裁我了,這是第二次。」2022年8月16日,中共中央台辦就宣布制裁7名「台獨頑固份子」,其中就已包括蕭美琴。

Wow, the PRC just sanctioned me again, for the second time. pic.twitter.com/vojvhFB5RK