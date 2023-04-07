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【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」

挺民主台灣知名美國YouTuber LeLe Farley對現場挺共群眾喊話：「你們享有這個遊行的權利，是因為你在一個民主國家，在中國你沒有這個權利，所以你是用這個權利來反對這個權利。」

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 11:13
( 圖片翻攝自<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YyA-Sl3BesA" target="_blank">樂樂法利YouTube頻道</a>）

( 圖片翻攝自樂樂法利YouTube頻道

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）美西時間4月5日（周三）上午美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州洛杉磯接待台灣總統蔡英文，寫下數十年來在美國領土會見台灣領導人最高層級的美國政治人物，不過，場內會面精彩，場外挺台灣與挺中共群眾也對峙，說一口流利北京話的知名美籍YouTuber「樂樂法利（LeLe Farley）」也到活動現場，先是混入挺中共抗議群眾，接著回到挺台陣營向對方喊話，要他們看清，只有在美國，他們才有辦法這樣表達不同意見。

此次會面，也是美國與臺灣1979年斷絕正式外交關係以來，美國眾院議長與臺灣總統首次在美國領土上會面。會前就有謠傳中共政府以每人400美元代價聘走路工，在場外抗議此次會面。美國南方出身的90後、學習中文12年、曾待過上海與北京、現職為喜劇演員、主持人兼YouTuber的「樂樂法利」也前往現場拍片，表示要去了解「這400美元走路工大外宣支出是否值得？」

變裝的樂樂法利（身著國共內戰時中國工農紅軍的灰色制服及帽子）混入挺共抗議人群中，他遇到一位拿著小型音響自動播放挺共宣傳標語的大媽，樂樂問為何不自己說，這位大媽回應：「我不知道，別人叫我拿的」。樂樂轉頭對鏡頭搖頭說：「（錢花的) 不值」。

不過樂樂幾次隨機挑選挺共群眾，以流利中文問，「活動後去哪領錢？」他們皆表示為自願。影片對話也相當逗趣。

面對現場一位日本記者訪問樂樂法利「為何來這」，他用英文回應說，他不是屬於這個（挺共）陣營，他是來惡搞（挺共）支持者，「我完全，百分之百支持台灣」。

影片當中可看出，現場挺共陣營群眾絕大多數無法流暢說英文，無法理解樂樂穿插的英文註解。

影片最後，樂樂法利走入挺台群眾中，當中有不少白人面孔，手持標語支持台灣。樂樂法利接著向挺共陣營群眾以中文喊話，希望抗議群眾能夠覺醒：「你們享有這個遊行的權利，是因為你在一個民主國家，在中國你沒有這個權利，所以你是用這個權利來反對這個權利。這難道不自相矛盾嗎？」
樂樂法利
蔡英文 麥卡錫

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更新時間 : 2023-04-07 17:02 GMT+08:00

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