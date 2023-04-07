台灣搭建人與環境共好橋樑！林務局出版　林道友善野生動物設施手冊

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林道讓人們能輕鬆進入山林，享受大自然的洗禮，常見深陡的排水溝與擋土牆等構造物，往往成為阻絕野生動物穿越，甚至不慎掉落後，難以脫身的死亡陷阱。農委會林務局今（7）日發表林道構造物生態友善設施成果，並集結案例出版《脫困：林道構造物生態友善設施》手冊，供各工程相關單位參考。

林務局長林華慶致詞時表示，林務局身為保育主管機關，在推動工程的同時，必須要以最高的標準在保育上面要求自己。這幾年社會上開始重視路殺，台灣有非常綿密的道路網，包含在山區及所有林裡，道路帶給人們的方便，可相對的，對動物的影響或衝擊是我們人類想像不到的。路殺只是道路對動物所帶來可見的，一個衝擊。第二個衝擊，來自如高聳擋土牆或者是道路旁很深的集水井。

林務局指出，自2020年起，持續於現有林道沿線進行盤點，並從國家森林遊樂區聯外林道與重點林道開始，透過運用木(竹)材、棉繩網、石材等簡易的材料，於既有構造物增設生態友善設施，讓不慎落入的野生動物能自行脫困。迄今已於29條林道的既有構造物上，設置252處可協助野生動物脫困或通行的生態友善設施及多處解說牌誌，亦將此簡易且有效的方式可擴大推動至森林遊樂區範圍內，讓人工構造物對野生動物活動的影響盡可能降至最低。

林務局表示，改建既有設施預算龐大，且可能對環境造成二次干擾，因此該局採取最低度干擾的方法，以自然材料搭建簡易「脫困設施」，例如木梯、坡道、繩網等，讓不慎落入人工構造物的野生動物能利用這些設施通行或脫身，使人工構造物不再是野生動物活動時的障礙。

除了設置友善設施提供野生動物脫困使用，林務局也視林道屬性於適當地點設置解說牌，讓進入山林遊憩的訪客們更了解這些友善設施的功用，也提醒大家注意到該路段常有野生動物出沒，小心行車，並避免亂丟垃圾等破壞棲地的行為，讓野生動物能更安心地穿梭其中。

為了瞭解這些設施是否確實有助於野生動物脫困，林務局也架設自動感應紅外線攝影機，監測野生動物利用狀況，各林區管理處陸續發現白鼻心、食蟹獴、長鬃山羊、黃喉貂及蛇類、蛙類等超過20種野生動物，使用友善設施脫困或通行。

另外，除林務局外，近年來行政院農業委員會水土保持局及農田水利署，為了提升生態友善度，於新建工程均實施生態檢核並增設生態友善設施，同樣獲致許多成果。

林務局特別將近年執行成果彙集成冊，出版《脫困：林道構造物生態友善設施》手冊，提供其他工程施設機關作為參考。手冊內容以淺顯易懂的圖文，介紹如何利用簡易材料，在林道既有的排水溝、集水井、靜水池、擋土牆等構造物增設提供野生動物脫困的生態友善設施，更希望透過這樣的拋磚引玉，提供各級政府機關以及一般大眾參考了解，搭建起人與環境共好的橋樑。

攝影機捕捉到黃喉貂在木製斜坡道上的可愛身影。（宜專一線）

林道集水井內設置木製斜坡通道供野生動物脫困。（宜專一線）