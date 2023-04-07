（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美中科技大戰，從陸上打到太空，再打到海底。路透披露，中國國營電信業者正斥資5億美元（新台幣153億元）打造一條海底光纖電纜，與美國一較高下，一場未來的網路戰，正在成形。

知情人士透露，這項野心勃勃的海纜計畫，名為EMA（Europe-Middle East-Asia），將連結亞洲、中東與歐洲，一路從香港、海南島、新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及，直抵法國。

中國三大電信業者－中國電信、中國聯通、中國移動將攜手執行，並由中國電纜公司華海通信（HMN Tech）負責建設。華通前身的母公司是華為，華通現則由江蘇亨通光電所持有，此計畫將獲政府補助支持。

路透上個月才揭露美中海纜角力的秘辛，這中國主導的光纖電纜計畫，就是敗下陣來的中國，不甘示弱的結果。擔憂北京竊取網路資料，美國過去四年來阻撓了中國多個海纜計畫，更拒發執照與民營業者，包括Google、Meta、Amazon等，針對的就是原定連結美國與香港的海纜。

海底電纜乘載了逾95%的國際網路流量，數十年來，電信與科技業者投入龐大資源，在海底擘建這類網絡，使資訊傳輸得以無遠弗屆。然而，如此重要的基礎建設，卻有著致命傷，那就是易遭間諜活動與人為破壞。美中為了不受對方挾制，將競爭延伸至此領域，也是合情合理。

中國的EMA計畫，欲與美國的 SeaMeWe-6海纜計畫（Southeast Asia-Middle East-Western Europe-6）分庭抗禮。這條海纜是由美國業者SubCom LLC承攬，將連結新加坡與法國，途經十餘國，涵蓋巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與埃及。

SeaMeWe-6規模之大，涉及了多國電信業者，原先也包含前述中國三大業者，並挑選了華海通信負責建造。然而，美政府去年大手一揮，合約就泡了湯，落到了美國SubCom手裡。當時美國為了將中資踢出，不惜威逼利誘，透過補助各國電信業者、制裁華海通信（理由是其試圖利用美國科技助中國解放軍現代化），使各業者不得不選邊站，為了美國龐大的潛在商業利益與客戶，棄中投美是必然。

中國三業者退出美國項目後，積極拉攏他國業者，加入「中國海纜團」，才有了EMA計畫。於是，由美中兩大強權引領的光纖電纜戰（美國SeaMeWe-6對上中國EMA），就如火如荼開打了。

一名參與案子的電信CEO說得好，「美中兩國正以頻寬作為武裝自己的利器」。

智庫蘭德公司（RAND Corporation）國防研究員Timothy Heath表示，有種風雨欲來的氛圍。他預言，世人恐怕要迎來美、中各自引領的網路生態系統，彼此在資訊科技領域互別苗頭，未來在網路金融、衛星定位系統等全球商業活動上，分歧必生。

【頻寬戰】美國亞歐海纜計畫剔除中資 中國另起爐灶打造光纖電纜