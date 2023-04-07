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肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 10:11
肯德基點心專賣店「K-Dessert」首波新品推出獨家限定 7 吋原味大蛋撻。（業者提供）

肯德基點心專賣店「K-Dessert」首波新品推出獨家限定 7 吋原味大蛋撻。（業者提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）肯德基宣布人氣蛋撻與點心們將在4/11於雲端登場，並以「永和中正店」和「台中五權店」作為首波示範店，提供自有外送與預訂快取通路服務，超人氣復刻蛋撻也將回歸在「K-Dessert」，包括超受歡迎的雲朵系列：芋見雲朵蛋撻、抺茶雲朵蛋撻、可可雲朵蛋撻以及熱銷的黑糖珍奶蛋撻等，同時，還有首次亮相的蜂蜜淋醬一口小鬆餅等。

肯德基的原味蛋撻一直以來都是超高人氣點心，還曾被網友戲稱為被炸雞耽誤的蛋撻店，為了給消費者全新點心體驗，這次把點心們帶上了雲端，4月11日起推出全新服務型態- 全台首家速食業首創品牌點心專賣店「K-Dessert」首波新品推出獨家限定 7 吋原味大蛋撻，要給全台蛋撻控們一秒變身「蛋撻富翁」。

肯德基表示，有別於肯德基實體門市的販售服務，「K-Dessert」將提供全新的美味餐點體驗，不僅有獨家限定產品，還能讓消費者依據喜好任選蛋撻口味，搭配出專屬於自己的組合。首波獨家限量新品-7吋原味大蛋撻，以獨家163層手工酥脆撻殼，搭配香濃滑嫩奶蛋餡，一次放大滿足蛋撻控們的幸福感。此外，搭配附贈小花造型點心盤、粉紅點心叉子以及心型蠟燭，7吋原味大蛋撻搖身一變成為最吸睛的生日蛋糕。

「K-Dessert」除了獨家7吋原味大蛋撻外，更有多款人氣經典蛋撻回歸，包括超火紅的雲朵系列：芋見雲朵蛋撻、抹茶雲朵蛋撻和可可雲朵蛋撻以及黑糖珍奶蛋撻，還能讓你依據喜好，任選口味一盒２入或6入，自由搭配專屬於自己的點心組合。另同步推出首見的蜂蜜淋醬一口小鬆餅，也集結其他超夯點心，像是草莓冰淇淋大福、吉拿棒以及爆漿流金芋泥球等。

肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到肯德基「K-Dessert」多款人氣經典蛋撻回歸，包括超火紅的雲朵系列：芋見雲朵蛋撻、抹茶雲朵蛋撻和可可雲朵蛋撻以及黑糖珍奶蛋撻。（業者提供）
肯德基

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更新時間 : 2023-04-07 11:09 GMT+08:00

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