保護蜜蜂　台灣導入美國蜂毒二階場域試驗評估

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）蜜蜂在授粉動物中扮演最吃重的角色，對於環境安全具有指標性的啟示作用，行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所今(7)日表示，近年導入美國環保署蜂毒二階場域試驗技術與評估，訂定台灣化學農藥對蜜蜂風險減輕措施，減少蜜蜂在野外採集花粉蜜時所遭受到的風險，做為保護地球重要授粉動物蜜蜂的措施之一。

對於蜜蜂的保護措施，藥毒所研究人員建議，可依序朝三方面訂定化學農藥對蜜蜂相關風險減輕措施，第一，作物開花期可任意施藥（針對I階急毒性屬相對無毒級者（LD50 >11 ug a.s./bee））；第二、作物開花期禁止施藥（主要是針對藥劑I階急毒性評估在中等毒（LD50≦ 11 ug a.s./bee）以上者）；第三，作物開花期可施藥，但施藥時間限制在傍晚(黃昏)以後（主要針對通過II階殘留農藥對蜜蜂毒性試驗且其RT25≦8小時者）。

藥毒所說明，國內農藥登記在法定蜜粉源植物，法規審查蜂毒主要參考美國環保署的作法，採階層式毒性風險評估機制來保護蜜蜂的相關活動。首先參照經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 213及214號的指引文件，由實驗室啟動登記農藥(原體/成品)對蜜蜂之口服/接觸I階急毒性評估，當成品接觸急毒性為中等毒(LD50 ≦ 11 ug a.s./bee)以上且風險商數(RQ)≧50(風險啟動值)，須至少再提繳II階(半田間)之試驗報告，如此以法規確保農藥登記審查時，可篩選蜂毒有疑慮之藥劑，進一步作好較實際之風險評估與管控。

藥毒所表示，近年來參照美國環保署化學安全及污染防制辦公室（Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, OCSPP）在蜂毒的850.3030指引文件，導入殘留農藥在作物葉部對蜜蜂II階接觸毒性之半田間風險評估，評估方式是依據登錄藥劑之施用劑量/濃度以噴灑方式噴至代用植物大花咸豐草上，依施用後3小時內、3-8小時及24-168小時三時段反應關係訂定其對蜜蜂接觸之風險分級，藥毒所研究人員以此分級關係結合I階之急毒性分級，建立農藥對蜜蜂兼具毒性及風險之三級制來保護蜜蜂在野外採集花粉/蜜之風險管控。

最後，藥毒所還說，未來將依此三級制訂定化學農藥對蜜蜂的毒性風險管控，藉此希望創造作物保護與非目標生物蜜蜂安全兼顧的雙贏策略。

表一、蜂毒II階試驗結果與風險降低建議

RT 25 值 * 毒性風險 使用規範與建議 24-168 高 開花期禁止使用 3月8日 輕度 開花期，在『傍晚或晚上』用藥 ≦ 3 低度 開花期，在『黎明時』用藥