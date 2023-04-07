【代替月亮懲罰你】真人版《美少女戰士》音樂劇台灣登場　男主角、大反派竟然都是「她」！　　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《美少女戰士》1991年出刊至今已滿30周年，真人版音樂劇將於今（7）日台灣登場，連演四場超過癮！

《美少女戰士》2.5次元音樂劇是日本最盛行的新形態娛樂，2019年在紐約及華盛頓特區演出場場爆滿一票難求，在東京、巴黎、紐約造成全球轟動，此次來台演出全為女性演員，連男主角地場衛及反派昆札特也是，歌聲讓人難辯雌雄。

2.5次元音樂劇使用音樂及舞蹈改編動漫作品且忠於原著，真人版美少女戰士音樂劇由古賀夏希演水手月亮，她表示，每位演員會以角色們各自不同的活潑生動特質來詮釋，盼望能透過這次的演出，讓《美少女戰士》的世界帶給大家希望。

作者武內直子筆下的《美少女戰士》，不只是少女熱血而已，它分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，同時展現了強大的力量、勇氣與自信。古賀夏希說，通常女生都是扮演被王子解救的公主，這次扮演女英雄，可以拯救大家，希望可以把這份勇氣帶給大家。

製作人上羅尚治（Takaharu Uera）表示，水手戰士們並肩作戰、彼此守護，每位角色都充滿信念與自決能力，可以果斷自信的做出決定。

飾演五名水手戰士及地場衛的六名主要演員都是第一次來到台灣演出，對於台灣印象，演員古賀夏希透露，「到了台灣之後，發現台灣在美食與文化是一個非常美好的地方，我們在這邊會非常努力的表演，希望能把美少女戰士的世界完整呈現給觀眾。」

《美少女戰士》音樂劇由聯合數位文創主辦，四場演出於今日至４月９日於台北國父紀念館登場，詳情請前往官網查詢。

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