台灣鳳梨進入採收高峰期　農委會擴大多元化加工產銷調節措施

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會6日表示，今(2022/2023)年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2953公噸略減1%，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏產區採收5成，4月份起雲嘉產區逐漸進入採收期，農委會將加大輔導力道，將拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節措施總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。
農委會還說，為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥，並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率於2月底達高峰約42%降至28%。搭配海外辦理鳳梨拓銷獎勵通路行銷活動、社群及地鐵燈箱廣告等，截至4月6日已外銷8076公噸，其中輸日約占9成，有7285公噸，預計今年外銷量可達2萬公噸，另國內擴大內銷和多元化加工已達近3千公噸。
農委會表示，由於去(2022)年氣候條件佳鳳梨植株生長良好及去年2、3月價格好，致農友提早催花，今年採收期集中2-4月，該會自年初推動內銷行動方案目標8000公噸，包括全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店聯合擴大行銷，4月份起推出最具號召力企業團購平臺預計供應7萬箱(700公噸)，並由國內精選16家鳳梨團體菁英班提供果心可食用、纖維細及具產銷履歷鳳梨，截至4月5日訂單計1萬5200箱，計91.2公噸。
另外，為提供消費者對鳳梨多元化選擇，農委會輔導加工廠自2023年2月7日起產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等多元加工製品，倘以每公斤8元(含)以上向產地供應單位收購，獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，加碼獎勵集運費及加工處理費，全國目標量由8000公噸增至1萬2000公噸，截至4月6日已登記6920公噸，已加工2900公噸，臺北批發市場價格至今年4月4日已提高到21.4元/公斤。
農委會呼籲消費者，目前正值鳳梨產期，品質優、滋味好，消費者可多多享用營養豐富、質優味美的臺灣鳳梨。