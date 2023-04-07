台灣鳳梨進入採收高峰期　農委會擴大多元化加工產銷調節措施

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會6日表示，今(2022/2023) 年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2953公噸略減1%， 主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收， 目前高屏產區採收5成，4月份起雲嘉產區逐漸進入採收期，農委會將加大輔導力道，將拓展外銷、 擴大內銷及多元化加工產銷調節措施總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。

農委會還說，為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥， 並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率於2月底達高峰約42% 降至28%。搭配海外辦理鳳梨拓銷獎勵通路行銷活動、 社群及地鐵燈箱廣告等，截至4月6日已外銷8076公噸， 其中輸日約占9成，有7285公噸，預計今年外銷量可達2萬公噸， 另國內擴大內銷和多元化加工已達近3千公噸。

農委會表示，由於去(2022) 年氣候條件佳鳳梨植株生長良好及去年2、3月價格好， 致農友提早催花，今年採收期集中2-4月， 該會自年初推動內銷行動方案目標8000公噸， 包括全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店聯合擴大行銷， 4月份起推出最具號召力企業團購平臺預計供應7萬箱( 700公噸)， 並由國內精選16家鳳梨團體菁英班提供果心可食用、 纖維細及具產銷履歷鳳梨，截至4月5日訂單計1萬5200箱， 計91.2公噸。

另外，為提供消費者對鳳梨多元化選擇，農委會輔導加工廠自2023年2月7日起產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋) 等多元加工製品，倘以每公斤8元(含)以上向產地供應單位收購， 獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期， 以每公斤10元以上向產地供應單位收購者， 加碼獎勵集運費及加工處理費，全國目標量由8000公噸增至1萬2000公噸，截至4月6日已登記6920公噸，已加工2900公噸， 臺北批發市場價格至今年4月4日已提高到21.4元/公斤。

農委會呼籲消費者，目前正值鳳梨產期，品質優、滋味好， 消費者可多多享用營養豐富、質優味美的臺灣鳳梨。