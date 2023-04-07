Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣鳳梨進入採收高峰期　農委會擴大多元化加工產銷調節措施

農委會：鳳梨主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/07 09:14
鳳梨。（照片來源：農委會提供）

鳳梨。（照片來源：農委會提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會6日表示，今(2022/2023)年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37萬9425公噸，較去年38萬2953公噸略減1%，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏產區採收5成，4月份起雲嘉產區逐漸進入採收期，農委會將加大輔導力道，將拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節措施總目標從3萬6000公噸提高為4萬公噸。

農委會還說，為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥，並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率於2月底達高峰約42%降至28%。搭配海外辦理鳳梨拓銷獎勵通路行銷活動、社群及地鐵燈箱廣告等，截至4月6日已外銷8076公噸，其中輸日約占9成，有7285公噸，預計今年外銷量可達2萬公噸，另國內擴大內銷和多元化加工已達近3千公噸。

農委會表示，由於去(2022)年氣候條件佳鳳梨植株生長良好及去年2、3月價格好，致農友提早催花，今年採收期集中2-4月，該會自年初推動內銷行動方案目標8000公噸，包括全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店聯合擴大行銷，4月份起推出最具號召力企業團購平臺預計供應7萬箱(700公噸)，並由國內精選16家鳳梨團體菁英班提供果心可食用、纖維細及具產銷履歷鳳梨，截至4月5日訂單計1萬5200箱，計91.2公噸。

另外，為提供消費者對鳳梨多元化選擇，農委會輔導加工廠自2023年2月7日起產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等多元加工製品，倘以每公斤8元(含)以上向產地供應單位收購，獎勵集運費及加工處理費，針對4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，加碼獎勵集運費及加工處理費，全國目標量由8000公噸增至1萬2000公噸，截至4月6日已登記6920公噸，已加工2900公噸，臺北批發市場價格至今年4月4日已提高到21.4元/公斤。

農委會呼籲消費者，目前正值鳳梨產期，品質優、滋味好，消費者可多多享用營養豐富、質優味美的臺灣鳳梨。
農委會
鳳梨

相關新聞

進口雞蛋抵台灣！全聯雙北門市、家樂福29日開賣 一盒蛋百元有找
進口雞蛋抵台灣！全聯雙北門市、家樂福29日開賣 一盒蛋百元有找
2023/03/28 20:42
臺灣鳳梨質量精進　農委會期達今年2萬噸出口目標
臺灣鳳梨質量精進　農委會期達今年2萬噸出口目標
2023/03/28 14:16
助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒
助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒
2023/03/21 09:22
貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法
貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法
2023/03/17 14:56
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
2023/03/15 19:54

更新時間 : 2023-04-07 11:09 GMT+08:00

最受歡迎

【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
〈時評〉為國家暴力道歉：南韓能，台灣不能？
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
【巨型佛頭掰了】南台灣火鍋名店無預警停業　追問內幕店家冷回五字
【巨型佛頭掰了】南台灣火鍋名店無預警停業　追問內幕店家冷回五字