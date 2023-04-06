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中國「海巡06」靠近台灣　我海巡署出動「新竹艦」監控　

➤中國「海巡06」6日下午1時跨越海峽中線，出現在彭佳嶼西方約70浬處，新竹艦肉眼就能看到，隨即以攝影機監控，明顯可見其船艏編號及船側名稱。➤中國福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。5日晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 21:03
台灣海巡署海委會6日下午發現，中國「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海巡署派出新竹艦負責監控。新竹艦上的監控畫面可看出「海巡06」字樣(藍圈...

台灣海巡署海委會6日下午發現，中國「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海巡署派出新竹艦負責監控。新竹艦上的監控畫面可看出「海巡06」字樣(藍圈...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國昨(5日) 啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，海洋委員會海巡署今天(6日) 下午監控發現，中國的「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海巡署派出新竹艦監控，雙方距離約0.5浬。

中國「海巡06」靠近台灣　我海巡署出動「新竹艦」監控　

海巡署表示，為防止中國以過當行為危及台灣管轄海域航行自由與安全，已由海巡署派遣所屬新竹艦持續對中國「海巡06」救助船保持海上監控。圖為新竹艦上監控拍下「海巡06」畫面。（海洋委員會提供）中央社

中國「海巡06」靠近台灣　我海巡署出動「新竹艦」監控　

中國5日啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，台灣海巡署海委會6日下午監控發現，中國的「海巡06」救助船行動轉趨活躍，海巡署派出新竹艦監控。圖為新竹艦上監控畫面。（海洋委員會提供）中央社

針對中國福建海事局啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會今(6日) 表示，這是一種干擾、不是文明的作法。

陸委會6日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

海巡署發布新聞稿表示，為防止中國以過當行為危及台灣管轄海域的航行自由與安全，已由海巡署派遣艦隊分署所屬新竹艦持續對「海巡06」保持海上監控，堅定捍衛主權及維護我海域安全。

海委會強調，海委會、海巡署將堅守崗位，也期待中國不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。

據了解，中國「海巡06」下午1時跨越海峽中線，出現在彭佳嶼西方約70浬處，新竹艦肉眼就能看到，隨即以攝影機監控，明顯可見其船艏編號及船側名稱。

由於海巡署以台灣「鄰接區」海域24浬為基準，「海巡06」並未進入，新竹艦目前僅以無線電試圖通報對方。另外，監測未發現有人在甲板活動，船上有多支衛星天線，目前保持全程監控。

4000噸新竹艦配置北部地區機動海巡隊，為海巡署最新、噸位最大艦艇。依海巡署監測影片，「海巡06」出現在彭佳嶼西方約70浬，新竹艦上人員肉眼就能看到「海巡06」船艏編號，依監控外部無人員進出。

中央社6日引述陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，一般海巡船跟軍艦的性質不一樣，中方用含糊的講法，這對於往來台灣海峽附近的所有船舶，包括任何國家、任何國籍的船舶都是一種不方便，甚至是干擾，這個不是文明的做法。

他說，截至目前了解，沒有發生所謂中方人員登船、臨檢等情形。中方對於兩岸航行船舶有干擾可能，「我們要提出我們的抗議」；倘若真的有相關狀況發生，將會斟酌當時情況作出反制因應。

中國福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。5日晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

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