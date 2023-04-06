Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

2023北海岸時尚藝術季4/8漁人碼頭登場　歌手演唱、市集、走秀嗨翻北海岸

By 台灣英文新聞
2023/04/06 17:24
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

新北市政府辦理的「2023北海岸時尚藝術季」時裝秀將於4月8日在漁人碼頭的遊艇碼頭盛大展開，邀請有「針織女王」美譽的服裝設計師潘怡良跨界統籌，活動當天時尚市集自下午3點至6點不間斷，還有遊艇參觀、歌手開唱等一系列活動，「臺北時裝週-潘怡良品牌秀」更在晚間6點半壓軸登場！全場時尚秀將以街舞舞團與輔大學生設計師作品拉開序幕，再由知名歌手任賢齊與名模王心恬領銜走秀，以國際規格時尚大秀點亮北海岸。

位於淡水漁人碼頭遊艇碼頭的「2023北海岸時尚藝術季」時裝秀將在4月8日下午3點開始一系列的活動，時尚精品市集涵蓋美食、酒精飲料、洗顏用品、果醬、手搖飲、生活用品、潮流小物等各式商品，市集入口處更展示保時捷名車供欣賞合照，此外，還有兩位樂壇人氣新星陳華及胡恂舞將於下午4點20分開唱，民眾在市集開放的同時也能到遊艇碼頭進入遊艇參觀拍照，快揪親朋好友一同來新北時尚漁港遊玩。

今年北海岸時尚藝術季時裝秀將由Tashion舞團街舞表演及輔大織品服裝學院學生設計師作品拉開序幕，最後以「臺北時裝週-潘怡良品牌秀」作為壓軸，展出潘怡良設計師以「海洋之心」為創作主題結合全球知名兩大NFT IP「無聊猿」（BAYC）及「克隆人」（CLONE X）的最新2023秋冬時裝，由名造型師鄭俊賢老師帶領臺北城市科技大學學生打造造型，以及名模王心恬領軍模特兒群演繹作品，開場更將邀請神秘嘉賓任賢齊開場走秀。活動現場邀請歌仔戲名人唐美雲、金馬影帝李康生，金鐘影后黃姵嘉、歌手李千娜、光良以及藝人高英軒、潘君倫等600多位貴賓參加，歡迎前來星光熠熠的淡水漁人碼頭遊艇碼頭享受時尚漁港的魅力。

新北市政府漁業處表示，民眾可選擇自行開車並將車輛停放至淡水漁人碼頭收費停車場，共有340個車位，也可從淡水捷運站搭乘紅26公車至淡水魚市站(車程約20分鐘)並沿觀海路往後哨方向步行約5分鐘即可到達會場，4月8日下午1點起亦有淡水捷運站至活動會場免費接駁車(每40分鐘一班)供民眾搭乘，欲參與活動民眾可至淡水捷運站公車站第一月台，依現場工作人員指示候車。

2023北海岸時尚藝術季4/8漁人碼頭登場　歌手演唱、市集、走秀嗨翻北海岸

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2023-04-06 19:52 GMT+08:00

最受歡迎

【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統