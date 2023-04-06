2023北海岸時尚藝術季4/8漁人碼頭登場　歌手演唱、市集、走秀嗨翻北海岸

新北市政府辦理的「2023北海岸時尚藝術季」 時裝秀將於4月8日在漁人碼頭的遊艇碼頭盛大展開，邀請有「 針織女王」美譽的服裝設計師潘怡良跨界統籌， 活動當天時尚市集自下午3點至6點不間斷，還有遊艇參觀、 歌手開唱等一系列活動，「臺北時裝週-潘怡良品牌秀」更在晚間6 點半壓軸登場！ 全場時尚秀將以街舞舞團與輔大學生設計師作品拉開序幕， 再由知名歌手任賢齊與名模王心恬領銜走秀， 以國際規格時尚大秀點亮北海岸。

位於淡水漁人碼頭遊艇碼頭的「2023北海岸時尚藝術季」 時裝秀將在4月8日下午3點開始一系列的活動， 時尚精品市集涵蓋美食、酒精飲料、洗顏用品、果醬、手搖飲、 生活用品、潮流小物等各式商品， 市集入口處更展示保時捷名車供欣賞合照，此外， 還有兩位樂壇人氣新星陳華及胡恂舞將於下午4點20分開唱， 民眾在市集開放的同時也能到遊艇碼頭進入遊艇參觀拍照， 快揪親朋好友一同來新北時尚漁港遊玩。

今年北海岸時尚藝術季時裝秀將由Tashion舞團街舞表演及輔 大織品服裝學院學生設計師作品拉開序幕，最後以「臺北時裝週-潘 怡良品牌秀」作為壓軸，展出潘怡良設計師以「海洋之心」 為創作主題結合全球知名兩大NFT IP「無聊猿」（BAYC）及「克隆人」（CLONE X）的最新2023秋冬時裝， 由名造型師鄭俊賢老師帶領臺北城市科技大學學生打造造型，以及名 模王心恬領軍模特兒群演繹作品， 開場更將邀請神秘嘉賓任賢齊開場走秀。 活動現場邀請歌仔戲名人唐美雲、金馬影帝李康生， 金鐘影后黃姵嘉、歌手李千娜、光良以及藝人高英軒、潘君倫等60 0多位貴賓參加， 歡迎前來星光熠熠的淡水漁人碼頭遊艇碼頭享受時尚漁港的魅力。

新北市政府漁業處表示， 民眾可選擇自行開車並將車輛停放至淡水漁人碼頭收費停車場，共有 340個車位，也可從淡水捷運站搭乘紅26公車至淡水魚市站(車 程約20分鐘)並沿觀海路往後哨方向步行約5分鐘即可到達會場， 4月8日下午1點起亦有淡水捷運站至活動會場免費接駁車( 每40分鐘一班)供民眾搭乘， 欲參與活動民眾可至淡水捷運站公車站第一月台， 依現場工作人員指示候車。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供