全國首推素養競賽！新北攜手中華未來學校教育學會　簽訂技職教育素養MOU

新北市為落實「新北NO.1技職6.0 New Top World頂尖世界人才」技職教育政策白皮書政策目標， 教育局長張明文今(6)日與中華未來學校教育學會簽訂「 新北技職素養教育深耕合作備忘錄」，以三大面向攜手合作， 包含技職共通科目語文、數理素養命題學科競賽、 各群科教師素養導向命題研習及適性扎根試探課程活動等， 讓新北市技高學子，不只具備專業能力更有學科知識及素養。

中華未來學校教育學會理事長吳清基指出， 技職教育不應是傳統黑手，而是強調創新思維、人文藝術、 跨域合作以及終身學習。 教育學會在素養導向的課程教案與命題設計發展已經深耕多年， 在素養題型上設計上擁有豐富的經驗，已建置完整的國語文、 英語文、數學等科目的素養題型題庫，這次與新北市教育局合作， 更推出專屬技職素養題型挑戰活動，提升技職學生素養能力。

教育局另外表示，為提升新北技職學生在語文、 數理等領域基本知識與核心素養競爭力，在統測中搶得先機獲得好成 績，在合作備忘錄簽訂後，鶯歌工商將與未來學校學會在4月8日共 同辦理「煉戰領域-素養Challenge」活動，共415名學 生參加，作為4月29、30日統測前哨戰，協助學生熟悉核心素養 融入語文、數理學科測驗，以校際挑戰賽的模式， 提高學生興趣與學習動機。各科目的優秀同學， 更可以獲頒教育局獎狀，再搭配提供課程學習成果、 技職自主學習及模擬面試競賽及活動，讓每個技職學子百分百( 100%)完備學習歷程。

鶯歌工商資料處理科三年級同學黃羿寧表示， 四技二專考試的趨勢是素養題型，所以能夠在統測前先參加「 煉戰領域」的挑戰，評估自己在國文及英文素養題型的能力， 也可作為之後加強改進的參考。 當然也很希望自己能夠得到好的名次，領到教育局頒發的獎狀， 豐富自己的學習歷程資料。

教育局長張明文表示，108課綱強調「知識」、「技能」與「 態度」核心素養的整合，技職素養更著重實作及解決問題， 這次與未來學校學會相關專業教師合作，希望學生聽得懂、學得會， 更能做出來，活用知識實作解決問題。新北市重視技職教育，以4年 8億翻倍經費推動技職教育，培育學生具備「影響力、永續力、 全球力、競爭力、未來力及實踐力」新6大核心能力，打造New Top World世界頂尖人才。

教育局長張明文(左)、中華未來學校教育學會吳清基理事長(右)共同簽署MOU。（照片來源：新北市教育局提供）