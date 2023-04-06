中華電信打造雲端辦公軟體　Google Workspace 30天免費試用再享年繳優惠

迎接數位辦公新浪潮，中華電信今(6)日宣布推出Google Workspace 服務企業精選優惠方案，滿足後疫情時代的辦公需求。 運用雲端協作工具因應後疫情時代新工作型態已是趨勢， 中華電信自2021年取得Google Workspace銷售資格後，秉持多年雲端營維經驗， 陸續協助各大專院校及企業導入Google Workspace服務， 在教學及企業工作協作成效上均有顯著提升。

Google Workspace 提供簡便直覺之網頁版操作介面，沒有跨裝置、跨版本的相容問題， 可同時在線上共同編輯文件，省下大量等待、傳輸及溝通時間。 除此，為讓企業用戶可在更安全的線上環境工作，Google Workspace 採用零信任原則、資料防護、加密及端點防護等重點資安防護措施， 辦公必備的Gmail電子郵件服務，更可阻擋超過99.9% 的垃圾郵件及釣魚訊息。而不可或缺的Meet視訊會議服務， 會議中傳輸的資料皆經過加密，確保用戶會議安全無虞。

今年，針對大專院校用戶，Google Workspace for Education的Teaching & Learning Upgrade授權已上架共同供應契約， 方便校方依需求數量下單採購，簡化繁複的採購程序。 對於尚在評估數位轉型的企業，中華電信專業雲端架構師， 可協助檢視架構提供最佳解決方案建議， 讓用戶因應不同階段的需求擁有專屬客製化方案。為持續增加企業競 爭力，中華電信推出Google Workspace新優惠方案，即日起至2023/12/31止， 新企業客戶租用享有Google Workspace 30天免費試用，正式租用時選擇年約方案還可再享年繳九折優惠。 對於尚無自有網域之新客戶， 租用5個以上授權可參加贈送HiNet域名一年之活動， 協助企業快速導入Google Workspace，迎向即時彈性協作的新時代。

中華電信近年來致力於推廣雲端相關服務，Google Workspace 不只是企業加速數位轉型的SaaS (Software as a Service)服務，其所提供的核心工作整合價值、資安防護， 不僅可節省基礎設施建置、維運等設備與時間成本， 更能大幅提升整體營運效能，專注於核心本業。

更多訊息請洽詢24小時企業客戶服務專線：0800-080- 365，或詳閱產品網頁。 如果想進一步了解Google Workspace 強大的功能，歡迎來信或直接與中華電信各地服務經理洽詢。