（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）正挾著「求和」的宗旨訪問中國，盼北京能在推進俄烏戰爭終結一事上再推一把。分析認為，一個扮黑臉，一個扮白臉，各司其職，各擺出應有的姿態，不僅讓美國安心，也不讓中國有機會離間歐洲。

BBC指出，二人5日抵達北京，6日將與習近平會面。這是繼德國與西班牙總理後，歐洲對中國的新一波「溫情攻勢」。此行除了要籲請中國在俄烏促和，也同時欲消弭歐洲與這最大貿易夥伴間的齟齬。

馬克宏是白臉。他向來傾向與普丁（Vladimir Putin）好好談，本次訪中前，艾麗榭宮還特別放出風聲，稱馬克宏在中國促和的倡議中發現雙方「不少共同點」。

馮德萊恩是黑臉，怎麼說呢？她與美國總統拜登（Joe Biden）交好、對北約表達堅實支持，啟程前幾日，在演說中左批習近平與普丁的友誼，右轟中國的12點俄烏和平方案根本不可行。她更力倡在外交、貿易、科技上對中國「去風險化」（de-risking）的必要，只比美國對中國的「脫鉤」（decoupling）說溫和一些。

有意思的是，馮德萊恩是應馬克宏之邀一同訪中，此間的小心機頗值得玩味。

這二人組分別代表了歐洲反中與親中的一面，再加上馬克宏率領的一大批商業領袖團，顯見歐洲仍想與中國好好做生意，但又不想讓外界以為歐洲打算全面擁抱中國，如此的折衝樽俎，意在面面俱到，免得美國生疑。

美國不疑了，但中國卻是滿腹牢騷也得忍。

畢竟，中國經濟難以自給自足，也不想過度仰賴美國及俄國，而在此背景下，西方各國團結力量日益壯大，芬蘭才又加入北約（NATO），中國能騰挪發揮的空間有限，面對歐洲，恐怕強勢不起來。

有鑑於此，更符合北京利益的，便是採合作態度，像是解除先前因不滿立陶宛同意台灣以「台灣」為名設辦事處而施加的出口制裁。當時中國說禁就禁，歐洲大為光火，也祭出了反制措施。

不過，歐中關係最大癥結點仍是俄烏戰爭。

馬克宏喜單槍匹馬與涉入的事主（各國領袖）一對一談話，但習近平不久前才「昭示」了挺普丁的「友誼無上限」態度，馬克宏此行能否獲致成果，還不好說。或許只能希冀他長袖善舞的白臉，能在杯觥交錯間，讓急於扮演戰爭調停人的習近平，願意舉杯回應。

法國總統、歐盟執委會主席連袂訪中 歐洲對中國的「黑白臉」攻勢



法國總統馬克宏 (右)、中國國家主席習近平握手（圖／美聯社）



中國軍禮盛大歡迎馬克宏（圖／美聯社）