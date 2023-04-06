Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

法國總統、歐盟執委會主席連袂訪中 歐洲對中國的「黑白臉」攻勢　

有意思的是，馮德萊恩是應馬克宏之邀一同訪中，一個黑臉，一個白臉，此間的小心機頗值得玩味。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 17:09
法國總統馬克宏（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（圖／馮德萊恩推特）

法國總統馬克宏（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（圖／馮德萊恩推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）正挾著「求和」的宗旨訪問中國，盼北京能在推進俄烏戰爭終結一事上再推一把。分析認為，一個扮黑臉，一個扮白臉，各司其職，各擺出應有的姿態，不僅讓美國安心，也不讓中國有機會離間歐洲。

BBC指出，二人5日抵達北京，6日將與習近平會面。這是繼德國與西班牙總理後，歐洲對中國的新一波「溫情攻勢」。此行除了要籲請中國在俄烏促和，也同時欲消弭歐洲與這最大貿易夥伴間的齟齬。

馬克宏是白臉。他向來傾向與普丁（Vladimir Putin）好好談，本次訪中前，艾麗榭宮還特別放出風聲，稱馬克宏在中國促和的倡議中發現雙方「不少共同點」。

馮德萊恩是黑臉，怎麼說呢？她與美國總統拜登（Joe Biden）交好、對北約表達堅實支持，啟程前幾日，在演說中左批習近平與普丁的友誼，右轟中國的12點俄烏和平方案根本不可行。她更力倡在外交、貿易、科技上對中國「去風險化」（de-risking）的必要，只比美國對中國的「脫鉤」（decoupling）說溫和一些。

有意思的是，馮德萊恩是應馬克宏之邀一同訪中，此間的小心機頗值得玩味。

這二人組分別代表了歐洲反中與親中的一面，再加上馬克宏率領的一大批商業領袖團，顯見歐洲仍想與中國好好做生意，但又不想讓外界以為歐洲打算全面擁抱中國，如此的折衝樽俎，意在面面俱到，免得美國生疑。

美國不疑了，但中國卻是滿腹牢騷也得忍。

畢竟，中國經濟難以自給自足，也不想過度仰賴美國及俄國，而在此背景下，西方各國團結力量日益壯大，芬蘭才又加入北約（NATO），中國能騰挪發揮的空間有限，面對歐洲，恐怕強勢不起來。

有鑑於此，更符合北京利益的，便是採合作態度，像是解除先前因不滿立陶宛同意台灣以「台灣」為名設辦事處而施加的出口制裁。當時中國說禁就禁，歐洲大為光火，也祭出了反制措施。

不過，歐中關係最大癥結點仍是俄烏戰爭。

馬克宏喜單槍匹馬與涉入的事主（各國領袖）一對一談話，但習近平不久前才「昭示」了挺普丁的「友誼無上限」態度，馬克宏此行能否獲致成果，還不好說。或許只能希冀他長袖善舞的白臉，能在杯觥交錯間，讓急於扮演戰爭調停人的習近平，願意舉杯回應。

法國總統、歐盟執委會主席連袂訪中 歐洲對中國的「黑白臉」攻勢　

法國總統、歐盟執委會主席連袂訪中 歐洲對中國的「黑白臉」攻勢　
法國總統馬克宏 (右)、中國國家主席習近平握手（圖／美聯社）

法國總統、歐盟執委會主席連袂訪中 歐洲對中國的「黑白臉」攻勢　
中國軍禮盛大歡迎馬克宏（圖／美聯社）
法國
馬克宏
總統
歐盟
執委會
馮德萊恩
中國
北京
習近平
俄國
普丁
烏克蘭
俄烏

相關新聞

俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路
俄國特勤安全人員罕見叛逃 稱普丁不用手機網路
2023/04/06 11:09
【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　
【台美歷史性會談】台灣總統蔡英文強調維護和平須強大自己 美國眾議院議長麥卡錫重申對台軍售重要性　
2023/04/06 09:43
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
2023/04/06 02:43
台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓
台灣國防部：中共「山東號」航艦穿越巴士海峽　展開首次西太平洋演訓
2023/04/05 20:49
【歷史時刻】蔡英文會麥卡錫、歐洲領袖將晤習近平　國際社會關注美中如何過招
【歷史時刻】蔡英文會麥卡錫、歐洲領袖將晤習近平　國際社會關注美中如何過招
2023/04/05 20:01

更新時間 : 2023-04-06 19:51 GMT+08:00

最受歡迎

【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
【正義魔人】李敖之女李文再度開戰列6點改進　直轟台灣女星小S與徐媽餐桌禮儀「髒亂不衛生」
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
日本富士山若爆發可於3小時內癱瘓東京　專家：何時爆發都不奇怪
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
蔡總統抵雷根圖書館•美國眾院議長麥卡錫親迎 CNN:中國須考慮「過度反應的後果」
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
台灣駐巴西外交人員跳樓輕生 遺孀向吳釗燮喊冤：長官貪污、霸凌致死
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
《晶片戰爭》作者談中國武力犯台　克里斯米勒：美國不可能不保護台灣！
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
台灣總統蔡英文5日會麥卡錫 40年來最高規格 外交部：中國批評益發荒誕無稽「不值一駁」
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統
美國眾院議長麥卡錫　確定4月5日在加州會晤台灣蔡英文總統