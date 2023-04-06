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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超298.87億元

買超玉山金3.87萬張最多，另賣超華新2.34萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/04/06 17:08

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/27~2023/3/31）外資在集中市場總買進金額為3,338.45億元，總賣出金額為3,039.58億元，買超為298.87億元，另統計自2023年年初至3月31日止，外資總買進金額為3兆8,274.06億元，總賣出金額為3兆6,032.17億元，累計買超為2,241.89億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆2,717.80億元新台幣，占全體上市股票市值的40.76%，較3月24日的20兆3,702.86億元新台幣，減少985.06億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進65,902千股，賣出27,218千股，買超38,684千股；第二名：群創：買進85,582千股，賣出59,265千股，買超26,317千股；第三名：新光金：買進78,363千股，賣出54,644千股，買超23,719千股。

證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：華新：買進43,897千股，賣出67,308千股，賣超23,411千股；第二名：陽明：買進17,227千股，賣出35,838千股，賣超18,611千股；第三名：力積電：買進16,656千股，賣出34,718千股，賣超18,062千股。

更新時間 : 2023-04-06 19:51 GMT+08:00

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