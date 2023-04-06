北富銀與日盛銀合併順利完成　齊力迎接多贏未來

為強化營運實力，提供創新完善的金融服務， 台北富邦銀行與日盛銀行於2023年4月1日正式合併， 並於4月2日晚間6點成功完成系統轉換整併。今( 6)日為北富銀與日盛銀合併後首個營業日，目前全台179間分行 及各數位服務平台均運行順暢，客戶也對合併順利完成、 分行與產品服務增加感到相當滿意。

至於大眾關注的政府普發6000元事宜，3月30日(含)以前 選擇以北富銀帳戶收款者，北富銀已於系統整併完成後按原定規劃於 4月4日執行入帳作業；如3月31日(含)以後選擇以北富銀帳戶 收款，則會在扣除假日後2至3個營業日內入帳。

北富銀表示，感謝主管機關悉心指導、 全體同仁通力合作及所有客戶的支持，讓這次合併能圓滿完成。 為確保客戶權益，北富銀針對雙方系統整合進行了縝密規劃， 全體動員執行4次系統平行測試、切轉演練及壓力測試， 以期在安全、穩定、高效的原則下完成合併作業。此外， 考慮到民眾連假時可能因突發狀況急需現金支應， 北富銀特別在停機期間於全台179間分行全面提供緊急現金提領服 務，共計有276人次使用到此項緊急措施， 客戶也對北富銀合併作業的完善貼心表示讚許。

這次北富銀與日盛銀合併，可望發揮雙方優勢，為客戶、員工、 企業及產業創造多贏。一方面， 透過經營效率的提升及風險管理能力的強化， 驅動產品服務升級創新，結合富邦旗下豐富金融生態圈， 帶給客戶卓越的金融體驗，在厚植企業競爭力的同時， 也提供員工更穩定寬廣的發展空間。

合併後，北富銀全台分行數增加至179家，躍居民營銀行之首， 北富銀及原日盛銀客戶均將受惠於服務據點的增加， 享有更便捷的服務體驗。日後全台179家分行皆將秉持公平待客精 神，積極深化在地經營、落實普惠金融， 提供民眾友善親切的優質服務。

北富銀在香港、大陸、越南、新加坡、印尼、澳洲等地共已設有33 處服務據點，建立完善的整合協作機制，合併後， 原日盛銀客戶將可享受全方位專業海外服務， 協助客戶掌握國際商機，提升跨國金融體驗。

慶祝合併順利完成，北富銀同步推出台外幣優利定存活動，4月28 日前，個人戶自其他金融機構匯入之新資金，得臨櫃辦理台幣6個月 定存，可享年息1.6%優利，名額有限，額滿為止； 如果臨櫃以新資金辦理美元定存，或透過富邦行動銀行「美元優利」 專區以新台幣換匯後申辦美元定存，則可享3個月定存年息4. 38%、6個月定存年息4.48%、12個月年息4.58%的優 惠利率，邀全台客戶一同分享喜悅。

北富銀補充說明，合併後，原日盛銀金融卡仍可繼續使用一年， 原日盛銀信用卡可繼續使用半年，客戶亦可透過北富銀網路銀行、 行動銀行APP進行原日盛銀帳戶的各項線上交易及明細查詢， 相當簡單便利。如果需要更換存摺或金融卡， 則可由本人擇日攜帶原日盛銀存摺、 金融卡及必要證明文件至各地分行更換即可。

以滿足客戶多元需求為目標，北富銀致力創新產品服務、 深化產業經營，打造便捷安心的一站式金融體驗， 備受市場及客戶好評。未來， 北富銀將以更堅強的陣容及豐富完善的金融產品服務， 滿足廣大客戶的需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。

※想了解更多合併資訊，請參閱「富盛合併專區」:https://www.fubon.com/banking/ merger/index.html