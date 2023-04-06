台灣河床劇團攜福爾摩沙馬戲團最新舞作　邀劇迷國家戲劇院一起做夢！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團聯手推出舞作《夢與陰影》，以夢境為題將於4月7日至9日國家戲劇院登場 。

河床劇團歷來以「意象劇場」著名，其最大的特色是透過顏色、線條、表演等演出，且沒有劇本及架構試圖喚起觀眾的某段記憶或情感連結，因此每人看完感受皆不同。導演郭文泰表示，「重點不是創作者表現了什麼特殊的夢境，而是觀眾能夠在觀看的同時，連結起兒時的景象、或者曾經有過的欲望，藉由場上的氛圍滲透進我們的身體與腦袋，而能重新看到自我，甚至看到早已遺忘的自我。」

本製作邀請河床劇團與福爾摩沙馬戲團(FOCA)共創跨界演出，河床劇團超現實主義的表演呈現方式，搭上 FOCA 超凡馬戲表演者肢體動作及技術，兩種超現實的加成，用當代馬戲元素與馬戲演員的肢體，揉合進意象劇場裡，剛與柔、快與慢之對比，搭配此次夢境之主題，將帶給大家不同於以往的想像，為2023TIFA 台灣國際藝術節演出之一。

《夢與陰影》的副導演李宗軒表示，「在我想像中，一個好的馬戲演員，身體素質只是最基本的需求，最困難的反而是有沒有辦法把腦袋打開——講得更直白一點，馬戲表演者的sense是什麼？那就是不再認為倒立與後空翻是最重要的事情，而是後空翻結束後還能做什麼？起跳的瞬間有沒有創生什麼不同的火花？」

為了這次的演出，兩團於前年年底已開始密切交流學習，河床的演員向FOCA學肢體使用方式，FOCA演員則向河床學習表演者如何透過自身的情感投入及眼神表達情緒，也讓他們練習在原先肢體的使用方式中帶入更多內在的情感，而不只是炫技；在表演上，河床導演郭文泰帶領FOCA的演員放棄演戲這件事，不需要演，更不需要假裝，只需全心的投入真實的感覺與感情，而FOCA的演員用他們強大的身體素質，豐富了舞台上的視覺衝擊。

河床劇團VR作品《遺留》甫於盧森堡城市電影節獲得沉浸式競賽最佳體驗大獎；FOCA 福爾摩沙馬戲團則曾受邀至法國外亞維儂藝術節演出，今年也將再度赴該藝術節演出。

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