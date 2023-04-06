期交所徵才報名活動起跑了　「期」待您一同加入

期交所2023年徵才報名活動起跑了，此次共招募14人， 徵求熟悉金融產品分析、 金融機構店頭衍生性商品實務經驗或具風險管理、 財務金融等業務經驗的「一般業務人員」； 另為提升系統運作效能及強化資通安全防護，延攬「 程式開發維護人員」、「資安管理人員」及「主機操作人員」等資訊 專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考，報考資格條件， 請參閱甄試簡章。

期交所成立至今屆滿25年，秉持創新與永續發展之經營理念， 推動我國期貨市場不斷前進與國際化，不僅致力於打造高效率、 公平、安全的交易環境， 亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算， 並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

期交所除深耕各項業務發展，亦十分重視員工身心健康及職涯發展， 在勞、健保之外，提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、 退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼、 員工協助方案EAPs等多項福利措施， 以及多元化社團活動與教育訓練，讓員工之工作、生活均得以平衡， 期交所歡迎有使命感與熱忱的優秀人才，一同加入， 共同擘畫美好的未來。

期交所這次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦 理第一階段筆試作業，報名期間自2023年3月28日起 至4月17日止，請至證基會網站採「線上報名」。 筆試測驗日期訂於2023年5月6日舉行。 詳細資訊可至期交所或證基會網站查詢或電洽02-2357-4361證基會測驗中 心陳小姐。