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赤道幾內亞馬堡疫情擴散 台灣疾管署：旅遊警示升第二級

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/06 15:57
赤道幾內亞爆發數起馬堡病毒出血熱案例，且疫情有擴散趨勢。(圖/wikipedia)

赤道幾內亞爆發數起馬堡病毒出血熱案例，且疫情有擴散趨勢。(圖/wikipedia)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（6）日表示，位在中非的赤道幾內亞自今(2023)年2月爆發馬堡病毒出血熱疫情，該國迄今已出現無地理相關亦無明確感染源病例，顯示社區傳播鏈已存在，且疫情有擴散趨勢，疾管署已自今年4月2日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert）。

延伸閱讀：非洲馬堡病毒疫情升溫 首現坦尚尼亞奪5死 赤道幾內亞累計逾20死

赤道幾內亞爆發馬堡病毒釀9死　喀麥隆出現疑似案例　WHO警告：死亡率高達88%

依據世界衛生組織(WHO)公布資料，赤道幾內亞疫情自今年2月初Kie-Ntem省爆發疫情後，陸續蔓延至其他省，除外島區域外已擴散至全國各地，截至3月31日累計報告34例病例，其中14例確診，確診病例中10例死亡，另20例疑似病例均已死亡，死亡率達85%。

此外，該國於3月下旬出現無地理相關亦無明確感染源病例，通報之病例間相隔1百多公里，顯示疫情已廣泛性擴散，又與鄰國喀麥隆及加彭跨境流動頻繁，WHO已派出專家協助該國防治工作，並評估其國內傳播風險非常高，鄰近區域亦高，非洲區域為中，全球則為低。東非的坦尚尼亞近期亦出現小規模疫情。

疾管署進一步指出，迄今國內未有馬堡病毒出血熱確定病例。馬堡病毒可透過接觸受感染果蝠或被感染人之血、體液等傳染，院內感染亦頗為常見，症狀為突發高燒、嚴重頭痛與倦怠、肌肉痛等；通常於發病後3-5天出現全身紅疹，伴隨嚴重腸胃道症狀，5-7天起多有嚴重出血現象伴隨持續高燒，並多於8-9天後因失血休克死亡，致死率介於24-88%，目前尚無有效疫苗可供預防接種。

疾管署提醒，疫情發生地區雖較偏遠，對國人威脅性低，但仍呼籲民眾應遵守「二不一要」：不要前往疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後21天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。

赤道幾內亞馬堡疫情擴散 台灣疾管署：旅遊警示升第二級

赤道幾內亞馬堡疫情擴散 台灣疾管署：旅遊警示升第二級
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更新時間 : 2023-04-06 19:51 GMT+08:00

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