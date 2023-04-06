台灣首座符合國際賽事標準！台中市國家級足球運動休閒園區4/26動工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼2023世界棒球經典賽成功在台中舉辦後，市長盧秀燕今（6）日表示，台灣首座符合國際賽事標準、屬國家級重大運動建設的「台中市足球運動休閒園區」，將於4月26日舉行動工典禮，她今日邀請行政院長陳建仁參加見證，她並期盼興建完工後，可爭取國際足球賽事在台灣舉行。

台中市長盧秀燕於行政院會後受訪表示，「台中市足球運動休閒園區」總經費高達約15億元，中央也有補助，這對台灣足球運動來講意義重大。現在興建的台中市足球運動休閒園區，未來則是台灣「首座」符合國際賽事標準的足球「專用」園區，對台中、台灣來講，意義都非常重大。

除主要場地外，市長盧秀燕還說，基於出賽前服務選手練習與熱身，台中市足球運動休閒園區規劃設計符合國際賽事標準需求的練習場，整個看台區可容納達6000席觀眾席，興建完工後，未來國際足球賽事就可爭取在台灣舉行。

其次，為了讓城市均衡發展，台中洲際棒球場在北屯，因此將「台中市足球運動休閒園區」規劃在南屯；第三是「台中市足球運動休閒園區」不僅有助運動推廣，也可藉由引進國際賽事行銷台中，如台中洲際棒球場舉辦世界棒球經典賽（WBC）。未來台中擁有更多國際性運動場館，有助運動觀光帶動食、衣、住、行、育、樂產業，對行銷城市有極大助益。

運動局長李昱叡表示，足球也是與世界接軌的運動之一，市府力拚「台中市足球運動休閒園區」加速興建，園區座落於南屯區，總經費達15.1億元，分別由體育署補助5億元，市府自籌逾10億元興建，屬國家級重大運動建設，規劃有2座11人制專業足球場，符合舉辦國際賽事的標準，並可容納達6000席觀眾席，未來完工啟用後除支持各級足球隊使用外，也將作為國內外大型足球競賽與活動的專用場地。

全台首座足球園區球場（模擬圖）。（照片來源：台中市政府提供）

台中市長盧秀燕於行政院會後受訪表示，「台中市足球運動休閒園區」總經費高達約15億元，中央也有補助，這對台灣足球運動來講意義重大。（照片來源：台中市政府提供）